Gilchings Devise für Illertissen: Hinten dicht, vorne Ramon

Tabellenzweiter zu Gast

von Christoph Seidl schließen

TSV Gilching-Argelsried - Folgt die Krönung auf eine starke Vorrunde? Die Landesliga-Fußballer des TSV Gilching-Argelsried haben am Sonntag (15?Uhr) zum großen Vorrunden-Finale den Tabellenzweiten FV Illertissen II im Stadion an der Talhofstraße zu Gast.

Die Wetterprognose für Sonntag könnte besser sein. 9 Grad und Schauer sind für Gilching angesagt. Dies ist bekanntlich nicht unbedingt das Wetter, das die Fußballer des TSV Gilching-Argelsried lieben. Die Aufgabe am letzten Vorrundenspieltag ist dafür umso reizvoller. Um 15 Uhr trifft die Mannschaft von Trainer Wolfgang Krebs im heimischen Stadion an der Talhofstraße auf den FV Illertissen?II. Der Tabellenzweite hat noch Chancen auf die Herbstmeisterschaft in der Landesliga Südwest. Der letztjährige Vizemeister liegt nur zwei Punkte hinter Spitzenreiter TSV Nördlingen.

Schwartling freut sich auf die reizvolle Aufgabe. „Gegen solche Gegner anzutreten, ist für uns doppelte Motivation“, sagt der Spartenchef. Mit der Vorrunde seiner Mannschaft ist er bereits jetzt hoch zufrieden. „Viel besser hätte es nicht laufen können“, sagt Schwartling angesichts von 26 Punkten aus 15 Partien. In der vergangenen Runde schlossen die Gilchinger die erste Halbserie mit gerade einmal 14 Zählern ab. „Ein Erfolg gegen Illertissen wäre natürlich die Krönung“, sagt Schwartling.

Die Schwaben reisen mit der Empfehlung von fünf Siegen in den vergangenen sechs Begegnungen an. Nur bei der SpVgg Kaufbeuren zog die Regionalliga-Reserve mit 1:3 den Kürzeren. In dieser Disziplin war der TSV besser, er gewann am vergangenen Samstag in Kaufbeuren mit 1:0. Geht es nach Schwartling, soll es am Sonntag ähnlich laufen. „Wir müssen schauen, dass hinten die Null steht. Vorne wird der Ramon (Adofo, die Redaktion)schon das eine oder andere Tor machen“, sagt der Abteilungsleiter. Aller Voraussicht nach kann Trainer Krebs die gleiche Startelf wie beim Erfolg in Kaufbeuren aufbieten. Es fehlen vermutlich nur die Langzeitverletzten Maximilian König, Florian Königer und Markus Hartmannsgruber.

In der vergangenen Saison verloren die Gilchinger Fußballer mit 0:3 in Illertissen. Im Rückspiel hätte es aber beinahe zum Dreier für den TSV gereicht, erst in der Schlussphase glichen die Schwaben in Überzahl zum 1:1 aus. Nick Schnöller hatte zuvor die rote Karte gesehen. Schwartling: „Wir haben bewiesen, dass wir mit Illertissen mithalten können.“ Sollte am Sonntag Ähnliches gelingen, dürfte den Gilchingern auch das maue Wetter egal sein.

Quelle: fussball-vorort.de