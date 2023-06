Abstieg zu unrecht? Gilchings Gegner versteht nicht, „warum wir eine Liga runter müssen“

Teilen

Die Fußballerinnen des TSV Gilching-Argelsried müssen nach drei Saisons in der Landesliga wieder in die Bezirksoberliga. © Simon Tschannerl

Der TSV Gilching hat sich - auch wenn es dem Ergebnis nicht vernehmbar ist - ordentlich aus der Landesliga verabschiedet.

LANDESLIGA FRAUEN

TSV Gilching-A. – FV Obereichstätt 1:5

Am vergangenen Samstag traten die seit einer Woche als Absteiger feststehenden Fußballerinnen des TSV Gilching-Argelsried ein letztes Mal zum Heimspiel in der Landesliga gegen den bereits feststehenden Vizemeister aus Obereichstätt an. Bei heißen Temperaturen konnten die Damen aus Gilching, die erneut ersatzgeschwächt aufgestellt waren, die ersten 20 Minuten auf Augenhöhe mitspielen und kombinierten auch gegen den favorisierten Gegner schön.

Nach einem feinen Pass in die Tiefe gelang den Gästen jedoch das 0:1. Vier Minuten später erhöhten sie auf 0:2. In der 30. Minute verkürzten die Gilchingerinnen durch Sarah Rothwinkler, die aus rund 20 Metern vollendete. In der zweiten Halbzeit merkte man, dass die Kräfte weniger wurden, dennoch ergaben sich gute Chancen auf beiden Seiten, welche nicht genutzt werden konnten. Wenig später schraubten die Gäste innerhalb von sechs Minuten das Ergebnis auf 1:5 hoch.

„Erneut wurde uns mitgeteilt, dass wir eine spielstarke Mannschaft sind und sie es nicht verstehen können, warum wir eine Liga runter müssen. Es ist schön so etwas zu hören, dennoch tut es auch weh“, sagte TSV-Coach Benjamin Renkl.

BEZIRKSOBERLIGA FRAUEN

SV Saaldorf – MTV Dießen 3:1

Zum zweiten Mal innerhalb von drei Wochen mussten die MTV-Fußballerinnen die lange Fahrt nach Saaldorf antreten, nachdem das Spiel am 13. Mai wegen eines Gewitters nach 60 Minuten abgebrochen worden war. In der 60. Spielminute stand es wie schon vor drei Wochen 1:1, diesmal konnte Saaldorf allerdings das Spiel für sich entscheiden.

Dießen erwischte den besseren Start. Nach zwei Großchancen für jeweils ein Team traf der MTV per Standard: Eckball Zoé Klein, Kapitänin Maria Breitenberger köpfte Richtung Tor, und Andrea Bichler staubte aus kurzer Distanz zur Führung ab. Ebenfalls nach einem Eckball glich Saaldorf per Kopf durch Marina Aglassinger zum 1:1 aus. In der zweiten Halbzeit sahen die Zuschauer zunächst ein ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten.

Mit zunehmender Spieldauer wurde Saaldorf stärker und drängte auf den Sieg. Nach 65 Minuten war es ein Ball aus dem Halbfeld, den Martina Eglseer zum 2:1 ins Tor schob. Fünf Minuten vor dem Ende zeigte der Schiedsrichter nach einem Foulspiel auf den Punkt. Dießens Keeperin Larissa Müske konnte den fälligen Strafstoß zwar parieren, Marina Aglassinger traf aber im Nachschuss zur Entscheidung. Für Dießen war es die erste Niederlage nach acht ungeschlagenen Spielen. Jetzt greift der MTV ins Meisterrennen ein, denn in den beiden letzten Spielen der Saison tritt er gegen Überacker und Wolfratshausen an, die auf Platz eins und zwei stehen. (toh)