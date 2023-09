Gilching-Coach Stangl nach historisch hoher Heimpleite: „Darf natürlich nicht passieren“

Gilchings Offensive um Marcel Ebeling (in Rot) fehlte gegen Illertissen wieder mal die Effizienz vor dem Tor. Foto: Rutt © Rutt

Am Freitagabend setzte es für den TSV Gilching-Argelsried gegen den FV Illertissen II beim 1:6 die höchste Heimniederlage ihrer Landesliga-Geschichte.

Gilching – Nach gutem Saisonstart rutschen die Fußballer des TSV Gilching-Argelsried immer weiter ab. Sebastian Stangl hat die passende Videosequenz parat. Der Trainer des TSV Gilching-Argelsried verweist auf den Mitschnitt einer Szene von Freitagabend, die für ihn sinnbildlich für die derzeitige Lage bei seinem immer weiter Richtung Abstiegszone schlitternden Team steht. In der 65. Minute vergab der Landesliga-Zwölfte eine dreifache Riesenmöglichkeit gegen den FV Illertissen II. Torwart, Pfosten und ein Abwehrspieler der Gäste auf der Linie verhinderten das so wichtige 2:2 für die mit viel Elan aus der Kabine gekommenen Fußballer von der Talhofstraße, die zuvor schon große Möglichkeiten ausgelassen hatten.

„Darf natürlich nicht passieren“: TSV-Coach Stangl hadert mit Spielausgang

Als der FVI gut zwei Minuten später das 3:1 per Kopfballheber erzielte, gingen die Köpfe beim TSV verständlicherweise nach unten. „70 Minuten lang war die Leistung absolut in Ordnung. Dass es am Ende so deutlich ausgeht, darf natürlich nicht passieren“, resümierte Stangl nach der deftigen 1:6-Klatsche (1:2) gegen die zuvor auswärts sieglosen Gäste.

Gilchings Coach hatte seiner Mannschaft nach drei Partien ohne Sieg eine etwas defensivere Herangehensweise verordnet. Dies ging in der ersten Halbzeit jedoch nicht auf, weil Illertissen zweimal aus der Distanz erfolgreich war (12., 39.). André Gasteigers zwischenzeitlicher Ausgleich (24.) nach langem Ball von Maximilian Hölzl leitete nicht die erhoffte Wende ein. „Der Rückstand zur Pause war nicht unverdient“, bekannte Stangl. Die Gäste erwiesen sich als sehr spielstarker Kontrahent. „Die werden am Ende sicher weit oben in der Tabelle stehen“, mutmaßte Stangl.

TSV Gilching: Verpasster Ausgleich mündet in historisch hoher Niederlage

In der zweiten Halbzeit spielten die Hausherren viel mutiger nach vorne und waren klar am Drücker. Nach dem 1:3 durch Uros Micic (67.) erlebte der TSV aber einen Albtraum, der in der höchsten Heimniederlage seiner Landesliga-Geschichte endete. Ohne Gegenwehr fiel das 1:4 (72.), beim 1:5 patzte auch noch Keeper Michael Suck (76.). Maximilian Seemüller machte nach einem Konter das halbe Dutzend für die Gäste voll (84.).

„Wir können die individuellen Fehler einfach nicht abstellen“, monierte Stangl. Dass es kommenden Samstag am ersten Wiesn-Wochenende zum Derby nach Olching geht, gefällt dem Gilchinger Trainer: „Das ist jetzt genau das Spiel, das wir brauchen.“ (toh)

TSV Gilching-A. – FV Illertissen II 1:6 (1:2)

TSV Gilching-A.: Suck – Diker (61. Hänschke), Häusler, Hölzl (75. Ketikidis), Buckl – Klingl, Brand, Kosel (61. Fauth), Krukow (68. Meißner) – Ebeling, Gasteiger (72. A. Michl)

FV Illertissen II: Kirr – Ekinci, Milic, Seemüller, Fofanah, Merkel, Boyer (46. Hasanbegovic), Micic (78. Allgaier), Watanabe (75. Ibrahim), Bachthaler (55. Kazaryan), Özdemir (78. Stricagnoli)

Tore: 0:1 Boyer (12.), 1:1 Gasteiger (24.), 1:2 Özdemir (39.), 1:3 Micic (67.), 1:4 Milic (72.), 1:5 Micic (76.), 1:6 Seemüller (84.)

Schiedsrichter: Felix Wolf (TSV Dietramszell)

Zuschauer: 120