Gilchings letzter Landesliga-Tanz - Höhenrain mit erster Heimniederlage

Die Fußballerinnen des TSV Gilching-Argelsried müssen nach drei Saisons in der Landesliga wieder in die Bezirksoberliga. © Simon Tschannerl

Die Frauen des TSV Gilching empfangen am letzten Spieltag den FV Obereichstätt. Dießen bestreitet am Sonntag das Nachholspiel gegen Saaldorf.

Landesliga Frauen

Gilching erwartet Tabellenzweiten

Ein vorerst letztes Mal Landesliga heißt es am Samstag für die Fußballerinnen des TSV Gilching-Argelsried. Ab 16 Uhr erwarten sie zum Saisonabschluss den Tabellenzweiten FV Obereichstätt. Für beide Teams geht es um nichts mehr. Der TSV hat zu großen Rückstand auf die Nichtabstiegsränge, und die Gäste verspielten durch vor einer Woche ein 1:1 gegen Murnau ihre letzte Chance auf die Meisterschaft.

Bezirksoberliga Frauen

Erste Heimniederlage für FSV Höhenrain: „Irgendwie liegen die uns nicht so“

Im zehnten Heimspiel der Saison mussten die Bezirksoberliga-Fußballerinnen des FSV Höhenrain die erste Niederlage einstecken. Der Tabellendritte verlor am Mittwoch die verschobene Partie gegen den TV 1864 Altötting überraschend mit 0:2 (0:1). „Irgendwie liegen die uns nicht so“, kommentierte FSV-Coach Werner Söckler. Für den FSV war es bereits die dritte Niederlage in Folge gegen den TV 1864.

Die Partie begann denkbar schlecht, denn die neue Torjägerin der Gäste, Sandra Utzschmid, traf zum frühen 0:1 (8.). „Wir haben es danach schon probiert, aber die letzte Durchschlagskraft hat gefehlt. Man merkt halt auch, dass es für uns um nichts mehr geht“, sagte Söckler. In der zweiten Halbzeit wurde Angreiferin Carina Schreiner zur tragischen Figur. Zunächst scheiterte sie an der starken Gästekeeperin, im Gegenzug lenkte Schreiner den Ball unglücklich ins eigene Tor (56.). Danach biss sich der FSV an der stabilen Defensive der Gäste die Zähne aus.

Nachholspiel für MTV Dießen

Der seit acht Partien in der Bezirksoberliga ungeschlagene MTV Dießen tritt am Sonntag zu einer Nachholpartie an. Ab 15 Uhr ist die Mannschaft von Trainer Nico Weis zu Gast beim SV Saaldorf. Der erste Versuch war wegen eines Gewitters beim Stand von 1:1 Mitte der zweiten Halbzeit abgebrochen worden. (toh)