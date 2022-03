TSV Gilching-Argelsried: Neuzugang Tanev träumt von der Bayernliga

Bei seinem ersten Startelfeinsatz vergangene Woche gegen Aystetten holte Bojan Taney (r.) den entscheidenden Elfmeter heraus. Der Neuzugang von SV Planegg-Krailling will mit Gilching in die Bayernliga aufsteigen. © Andrea Jaksch

Die Punkteausbeute passt bislang für die Landesliga-Fußballer des TSV Gilching-Argelsried. Trotz erst zwei erzielter Treffer holte das Team in diesem Jahr vier Zähler.

Gilching – Ein Neuzugang könnte im Heimspiel gegen den FC Memmingen II (Sonntag, 15 Uhr) dafür sorgen, dass der TSV vor dem Tor erfolgreicher ist. Diese Chance ließ sich Bojan Tanev nicht entgehen. „Ich habe gesehen, dass mein Gegenspieler seinen Fuß ausstreckt, und das ausgenutzt“, sagt der 22-Jährige. So holte der Stürmer des TSV Gilching-Argelsried am Sonntag den entscheidenden Elfmeter zum 1:0-Sieg beim SV Cosmos Aystetten heraus. Es war der erste Startelfeinsatz für den Winterneuzugang vom SV Planegg-Krailling. „Ich habe mich in Gilching sofort wohl gefühlt. Mannschaft top, Trainer top“, sagt der Nordmazedonier.

Tanev hat in seiner noch relativ kurzen Fußballerlaufbahn bereits einiges erlebt. Im Alter von sieben Jahren war er mit seinen Eltern aus seiner Heimat nach Deutschland gekommen. Seine Karriere begann in Neckarsulm, ehe er in die U17 des Zweitligisten SV Sandhausen wechselte. Tanev wurde auch in die U17-Nationalmannschaft Nordmazedoniens berufen. Der Traum von einer Zukunft als Profi begann. Der sollte jedoch abrupt enden. Beim 1. FC Magdeburg lief noch alles gut, er gewann mit der Auswahl von Sachsen-Anhalt den Länderpokal. Die ersten Gehversuche im Erwachsenenbereich beim luxemburgischen Spitzenteam aus Düdelingen endeten jedoch frühzeitig. Tanev wurde von einer schweren Sprunggelenkverletzung in der Vorbereitung ausgebremst, machte kein Spiel für seinen neuen Club. Mittlerweile arbeitet er in einer Bar in München und möchte demnächst eine Ausbildung beginnen. Den sportlichen Ehrgeiz hat der Nordmazedonier aber noch lange nicht verloren. „Ich möchte mit Gilching unbedingt in die Bayernliga aufsteigen“, verkündet er.

Sein Trainer Peter Schmidt sieht noch Steigerungspotenzial. „Er spielt noch zu sehr Jugendfußball und muss noch mehr nach hinten mitarbeiten. Das Potenzial für höhere Aufgaben ist aber auf jeden Fall da“, sagt er. Dies soll Tanev am Sonntag (15 Uhr) im Heimspiel in der Kies-Arena an der Talhofstraße gegen den formstarken FC Memmingen II zeigen. Zwar steckt die Regionalliga-Reserve mitten im Abstiegskampf der Landesliga Südwest, doch die jüngsten Ergebnisse ließen aufhorchen. Vor einer Woche leisteten die Allgäuer dem in der Rückrunde noch unbezwungenen TSV sogar Schützenhilfe mit einem 1:0 über Aufstiegskonkurrent 1. FC Sonthofen. „Das ist eine sehr spielstarke Mannschaft. Von der Spielart dürfte uns das aber eher entgegenkommen“, urteilt Schmidt.

Er kann am Sonntag vermutlich auf den Kader der Vorwoche zurückgreifen. Nicht mehr im Aufstiegsrennen mithelfen kann Arya Jahangiri Mehr. Der Youngster wurde aufgrund der Schulterverletzung aus dem Durach-Spiel operiert und wird erst wieder zur neuen Saison zurückkehren.