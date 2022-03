Gilchings Problemzone ist der Angriff

Teilen

Hoffnungsträger im Angriff: Murat Ersoy (r.) soll die Gilchinger Sturmflaute beheben. © Andrea Jaksch

Die erste Heimniederlage der Saison ist verdaut, der Ärger über eine sehr umstrittene Schiedsrichterentscheidung so langsam verraucht. Die aufstiegswilligen Landesliga-Fußballer des TSV Gilching-Argelsried sind am Samstag um 13.30 Uhr zu Gast beim FC Kempten.

Gilching – Peter Schmidt kann nur den Kopf schütteln. „Ich weiß nicht, warum Schiedsrichter nicht auch mal Fehler in der Wahrnehmung zugeben können“, sagt der Trainer des TSV Gilching-Argelsried. Die Bilder der Kamera in der Kies-Arena hatten eindeutig bewiesen, dass Gilchings Abwehrstratege Christian Rodenwald seinen Ellenbogen nicht weit vom Körper ab gestreckt hatte. „Das stand aber genau so im Schiedsrichterbericht, obwohl sie die Bilder im Nachhinein auch sehen konnten“, sagt Schmidt über die Szene, die das Ende des Gilchinger Heimnimbus einläutete. Der FC Memming–en II verwandelte den Elfer wegen vermeintlichen Handspiels auf der Torlinie am Sonntag zum 1:1 und entführte nach Rodenwalds Platzverweis am Ende sogar alle drei Punkte aus Gilching. „Wir hatten in dieser Saison auch schon Glück, deshalb konnte ich mit der Entscheidung leben. Aber danach im Bericht zu lügen, kann ich nicht nachvollziehen“, sagt Schmidt. Rodenwald wurde für eine Landesliga-Partie gesperrt und muss am Samstag im Match beim FC Kempten (13.30 Uhr, Illerstadion) aussetzen.

„Wir müssen jetzt nach vorne schauen. Wir haben noch alle Chancen“, stellt Schmidt fest. Der Rückstand zum Tabellenzweiten 1. FC Sonthofen beträgt nur einen Zähler, zudem sind die Gilchinger Fußballer mit einer Begegnung gegenüber den Allgäuern im Rückstand. Tabellenführer Nördlingen ist bereits fünf Punkte enteilt, hat allerdings schon zweimal mal öfter gespielt als der TSV. „Es bringt jetzt aber nichts, großen Druck aufzubauen. Primäres Ziel ist es am Samstag, ein gutes Spiel zu machen und etwas Zählbares mitzunehmen“, sagt Schmidt.

Agierten beide Teams beim 2:2 im Hinspiel noch auf Augenhöhe, haben sich die Wege längst getrennt. Der FCK steht unmittelbar vor der Abstiegszone, hat in diesem Jahr noch nicht gewonnen. Zuletzt gelang jedoch ein respektables 0:0 in Sonthofen.

Schmidt hofft auf mehr Tore seines Teams. Bislang traf es in allen drei Partien des Jahres erst jeweils einmal. „Das ist bislang das größte Problem“, sagt Schmidt. Ein Hoffnungsträger ist Murat Ersoy, der wohl in die Startelf zurückkehren wird. In der Abwehr wird Benedikt Buchinger den Part von Rodenwald im Zentrum übernehmen. „Für die Außen werden wir schon gute Lösungen finden“, sagt Schmidt. Sebastian Kraus weilt im Urlaub und wird nicht mit ins Allgäu reisen.