Trotz der vergebenen Niederlage erspielt sich der TSV Gilching II die Tabellenführung

Brand-Team mit Unentschieden in Gröbenzell zufrieden – Erneute Niederlage für Oberalting

Teilen

Sein Tor war zu wenig: Oberaltings Kapitän Patrick Kasper traf erst kurz vor Schluss zum 1:2; danach kassierten die Seefelder noch ein Gegentor. Foto: dagmar rutt © dagmar rutt

Nach der 1:3-Niederlage beim FC Emmering in der Vorwoche hat der TSV Oberalting-Seefeld am Freitagabend auch das zweite Meisterrundenspiel mit 1:3 verloren.

Der Spielbeginn verlief ebenfalls nahezu deckungsgleich: In Emmering waren die Oberaltinger nach vier Minuten durch ein Elfmeter-Gegentor in Rückstand geraten, gegen den TSV Alling fiel der erste Gegentreffer nach drei Minuten, erneut per Strafstoß.

Nach einem vermeintlichen Foulspiel von Oberaltings Torwart Maximilian Kraus brachte Allings Maximilian Grolik die Gäste in Führung. „Es lag aber nicht am Schiedsrichter. Wir hatten ja danach noch genügend Zeit“, sagte Oberaltings Trainer Okan Keklik, der vergangene Woche noch den Unparteiischen für die Pleite verantwortlich gemacht hatte.

Nach der Führung fokussiert sich der TSV Alling auf die Defensive

Dennoch spielte die frühe Führung den defensiv eingestellten Allingern in die Karten. „Sie haben sich komplett hinten reingestellt“, sagte Keklik. Seine Mannschaft hatte viel Ballbesitz, erspielte sich jedoch zu wenige Tormöglichkeiten. „Spielerisch war es ein Schritt in die richtige Richtung, aber wir waren vorne nicht kreativ genug“, hielt der Oberaltinger Trainer fest.

Effektiver agierten die Gäste: Gut zehn Minuten nach dem Seitenwechsel traf Tobias Sturm nach einem Eckball aus kurzer Distanz zum 0:2. In der Schlussphase erhöhten die Gastgeber den Druck und kamen durch einen Volley-Schuss von Kapitän Patrick Kasper noch zum Anschlusstreffer. Anschließend fingen sie sich aber per Konter noch das dritte Gegentor.

TSV Oberalting-Seefeld – TSV Alling 1:3 (0:1)

Tore: 0:1 Grolik (3., FE), 0:2 Sturm (56.), 1:2 Kasper (87.), 1:3 Pfannes (89.)

Trotz der vergebenen Niederlage erspielt sich der TSV Gilching II die Tabellenführung

Im zweiten Spiel der Frühjahrsrunde hat es für die Kreisklassen-Fußballer des TSV Gilching-Argelsried II zwar nicht zu einem Sieg gereicht, durch das 1:1 beim 1. SC Gröbenzell hat das Team von Trainer Robert Brand aber dennoch die Tabellenführung in Gruppe A der Meisterrunde verteidigt.

„In Gröbenzell haben wir schon öfter schlechte Erfahrungen gemacht. Wir können mit dem Unentschieden leben, der Punkt kann am Ende entscheidend sein“, sagte Brand. Seine Mannschaft tat sich von Beginn an schwer, ging aber dennoch in Führung. Nach einem langen Ball von Tobias Häntschke reichte Angreifer Nico Stotz ein leichter Kontakt, um die Kugel am Torwart der Gastgeber vorbei zu bugsieren (13.).

Beinahe hätten die Gäste wenige Minuten später den Ausgleich kassiert, doch eine Ecke landete am Innenpfosten. Die Gastgeber waren in der Folge die bessere Mannschaft und ließen sich auch von einer kuriosen Aktion nicht aus dem Konzept bringen: Gröbenzells Andreas Groß kam nach 19 Minuten aufs Feld und musste es schon in der 20. Minute nach einem harten Einsteigen wieder für zehn Minuten verlassen.

Doch Kapital konnten die Gilchinger aus der kurzen Überzahl nicht schlagen. Erst Mitte des zweiten Durchgangs bekam die Brand-Elf das Spiel besser in den Griff – kassierte aber dann fast aus dem Nichts den 1:1-Ausgleich durch Lysander Weiß (66.). te

1. SC Gröbenzell – TSV Gilching-A. II 1:1 (0:1)

Tore: 0:1 Stotz (13.), 1:1 Weiß (66.) – Zeitstrafe: Groß/Gröbenzell (20., grobes Foulspiel)