Gilchings Trainer Schmidt: „Drei Punkte müssen wieder her“

Teilen

Kapitän wieder an Bord: Marco Brand ist diese Woche wieder aus dem Urlaub zurückgekehrt. © Dagmar Rutt

Die Landesliga-Fußballer des TSV Gilching-Argelsried brauchen im Heimspiel gegen den TSV Jetzendorf (Sonntag, 15 Uhr) dringend einen Sieg, um die Spitzenplätze nicht aus den Augen zu verlieren.

Gilching – Für Peter Schmidt war es eine große Ungerechtigkeit. „Sie mussten absteigen und konnten eigentlich gar nichts dafür“, sagt der Trainer des TSV Gilching-Argelsried. Die Rede ist vom TSV Jetzendorf, der in der von Corona-Unterbrechungen geprägten und letztlich abgebrochenen Saison 2019/21 aufgrund eines schlechten Koeffizienten den bitteren Gang in die Bezirksliga antreten mussten. „Aus meiner Sicht hatten sie das Potenzial für die Landesliga“, kommentiert Schmidt. Er ist deshalb erfreut, dass das Team aus dem südlichen Landkreis Pfaffenhofens den Betriebsunfall schnell korrigieren konnte. Als Meister der Bezirksliga Nord kehrten die Jetzendorfer postwendend in die Landesliga zurück. Am Sonntag sind sie um 15 Uhr zu Gast beim TSV Gilching in der Kies-Arena an der Talhofstraße. Schmidt rechnet mit einem ähnlich engen Duell wie beim ersten Aufeinandertreffen im Herbst 2019, das 1:1 endete.

Jetzendorf ist seit vier Partien ungeschlagen und hat einen guten Saisonstart hingelegt. Gleiches gilt freilich auch für die Gilchinger, die nach sieben Spielen noch ungeschlagen sind. Dennoch sollte der Tabellenfünfte am Sonntag tunlichst drei Zähler vor heimischer Kulisse holen, um die Spitzenteams aus Ehekirchen und Sonthofen nicht davonziehen zu lassen. „Nach dem Unentschieden zuletzt müssen jetzt wieder drei Punkte her, damit wir den Zwei-Punkte-Schnitte halten“, sagt Schmidt. Dieser wäre eine Garantie für einen Spitzenplatz am Saisonende. „Es sei denn, es gibt eine Übermannschaft“, so der Gilchinger Übungsleiter.

Zuversicht kann er aus der aktuellen Personalsituation schöpfen. „Wir haben keine Verletzten derzeit“, freut sich Schmidt. Lediglich krankheitsbedingt schwächelt der eine oder andere Fußballer. So wird Maximilian Karl nach einer Mandelentzündung zumindest für einen Einsatz in der Gilchinger Startelf nicht zur Verfügung stehen. Kapitän Marco Brand kehrte unter der Woche aus dem Urlaub zurück. „Normalerweise spielt der Kapitän ja immer. Aber wir müssen schauen, ob das Sinn macht. Marco war vor dem Urlaub auch angeschlagen“, berichtet Schmidt.

Für ihn ist schwer einzuschätzen, wie der Gegner am Sonntag auftreten wird. „Vermutlich werden sie eher defensiv spielen. Wir werden versuchen müssen, ihnen unser Spiel aufzuzwingen“, sagt Schmidt. Die auffälligsten Akteure der Jetzendorfer sind Spielertrainer Alexander Schäffler und der bereits fünfmal erfolgreiche Dominic Reisner. Der Torjäger des aktuellen Tabellensechsten fehlte jedoch am vergangenen Sonntag beim 2:2 gegen den VfB Durach wegen einer Urlaubsreise.