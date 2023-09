Marcel Ebeling bleibt in der 97. eiskalt: Gilching erkämpft Remis gegen Bobingen

Teilen

In der 97. Minute traf Marcel Ebeling per Strafstoß. F.: aj © Andrea Jaksch

Nach zwei Partien ohne eigenes Tor hat der TSV Gilching-Argelsried am Samstag seine Niederlagenserie beendet. Das 3:3 (2:1) beim TSV Bobingen stellte die Verantwortlichen aber nur bedingt zufrieden.

Gilching – In letzter Sekunden verwandelte Marcel Ebeling einen Elfmeter zum 3:3 und rettete seinem TSV Gilching-Argelsried damit einen Punkt bei Aufsteiger TSV Bobingen. Der Jubel bei den Landesliga-Fußballern fiel aber eher verhalten aus. „Die Jungs wissen schon genau, dass sie das Spiel eigentlich gewinnen müssen“, sagte Co-Trainer Christoph Meißner.

Auch ohne zwölf Akteure präsentierten sich die Gilchinger nach zwei bitteren Pleiten als die fußballerisch bessere Mannschaft beim noch sieglosen Neuling. Dennoch hakte es bei Gilching vorne wie hinten. „Für mich war aber entscheidend, dass wir vor dem Tor nicht zwingend genug sind“, kommentierte Meißener. Zwar erzielten die Gäste drei Treffer, ließen aber zahlreiche weitere Großchancen ungenutzt.

Meißner freut sich über erstes Remis: „Jetzt haben wir wenigstens nach Rückstand einen Punkt geholt“

Und im Defensivverbund offenbarten die Gäste in einem wilden Spiel große Lücken. Bei allen drei Gegentoren ließen sich die Gilchinger leicht übertölpeln. Beim 3:2 für die Schwaben liefen sie nach einer Freistoßflanke in einen Konter. „Ich muss mir das noch mal am Video anschauen, aber das darf uns eine Viertelstunde vor dem Ende bei diesem Spielstand nicht passieren“, stellte Meißner klar. Eric Buckl sah sich als letzter Mann plötzlich drei Gegenspielern gegenüber.

Dabei hatten die Gilchinger in der ersten Halbzeit noch aus einem frühen 0:1 ein 2:1 gemacht. „Der Gegner war eigentlich am Boden“, urteilte Meißner. Zu Beginn der zweiten Halbzeit steuerte Jonathan Krukow alleine auf das Bobinger Tor zu, scheiterte jedoch am Torhüter. „Wenn da das 3:1 fällt, gewinnen wir wahrscheinlich 4:1 oder 5:1“, so Meißner.

Stattdessen machten die Gäste den angeschlagenen Kontrahenten wieder stark. „Die Moral hat aber gepasst und die Mannschaft hat sich den Punkt verdient“, resümierte der Co-Trainer, der wieder selbst in der zweiten Halbzeit ins Geschehen eingreifen musste. Weit in der Nachspielzeit passte Lucas Häusler in den Lauf des eingewechselten Alexandros Ketikidis, der von Bobingens Keeper Laurin Sommer zu Fall gebracht wurde. Den fälligen Strafstoß verwandelte Ebeling.

„Jetzt haben wir wenigstens mal nach Rückstand einen Punkt geholt“, freute sich Meißner. Es war für die Remiskönige der vergangenen Saison die erste Punkteteilung der bereits neun Spieltage alten Landesliga-Runde.

TSV Bobingen – TSV Gilching-A. 3:3 (1:2)

TSV Bobingen: Sommer – Zedelmeier, Cevik (60. Petereit), Detke (90. Macht), Frickinger (64. Göttinger), Müller, Baumgartner (46. Ruf), Simler, Krist, Britsch, Akgün (90.+1 Zabeli)

TSV Gilching: Suck – Buckl, Häusler, Hölzl, Diker (60. Meißner) – Krukow (60. Saibou), Brand, Klingl, Kraus (54. Ketikidis) – Ebeling, Gasteiger

Tore: 1:0 Akgün (9.), 1:1 Hölzl (31.), 1:2 Krukow (45.+3), 2:2 Frickinger (58.), 3:2 Ruf (76.), 3:3 Ebeling (90.+7/FE)

Schiedsrichter: Michael Hagl (TSV Bergen)

Zuschauer: 107