Gauting sammelt nächsten Dreier – Perchting verlässt dank Aufholjagd letzten Tabellenplatz

Der Gautinger SC startet gut in die Abstiegsrunde der Kreisklasse. © Dagmar Rutt

Sechs Punkte, 6:0 Tore – besser hätte der Start in die Abstiegsrunde für die Kreisklasse-Fußballer des Gautinger SC kaum laufen können.

Nach dem 2:0-Auftaktsieg in Türkenfeld vor einer Woche glückte auch die Heimpremiere 2023. „Zurzeit herrscht ein richtig guter Flow“, sagte GSC-Trainer Bernd Ziehnert nach dem 4:0-Sieg seiner Mannschaft gegen den SV Hohenfurch. Weder spielerisch noch kämpferisch hatte der Coach am Auftritt seines Teams auf dem schwer zu bespielenden Gautinger Platz etwas auszusetzen.

Was ihn in der aktuellen Situation besonders freut: „Die Spieler sind voll bei der Sache und treffen auf dem Platz selbst die Entscheidungen.“ Trotz mehrerer Ausfälle hatten die Gastgeber das Spiel von Beginn an im Griff und gingen früh in Führung: Nach zwölf Minuten traf Sebastian Dietzel auf Zuspiel von Maximilian Köllner per Vollspannschuss in den Winkel. „Da gab es nichts zu halten“, sagte Ziehnert.

In der 27. Minute legte Dietzel nach Vorlage von Moritz Rindermann seinen zweiten Treffer nach. „Fast eine Kopie, nur nicht ganz so wuchtig“, kommentierte der Gautinger Übungsleiter. Im zweiten Durchgang gelang Danis Hasanbegovic unter Mithilfe des Hohenfurcher Torhüters ein Freistoßtreffer (54.), und Leon Schwarzenbach setzte nach einer Flanke von Merlin Knief per Kopf den Schlusspunkt (68.). te

Gautinger SC – SV Hohenfurch 4:0 (2:0)

Tore: 1:0, 2:0 Dietzel (12., 27.), 3:0 Hasanbegovic (54.), 4:0 Schwarzenbach (68.) – Gelb-Rote Karte: Herz/Hohenfurch (83./83., wiederh. Meckern)

Diese Pizza schmeckte Perchtings Spielertrainer Christoph Kammerlander besonders gut

Nach dem so wichtigen Dreier kehrte er mit seinen Fußballern im Schondorfer Lokal von Luigi Martorana ein, der bis zur letzten Saison noch fester Bestandteil seines Kaders gewesen war. Die Stärkung hatten sich die Perchtinger am Sonntag redlich verdient.

Nach dem bitteren 0:1 gegen Unterpfaffenhofen II verschliefen die Gäste die Anfangsphase zwar komplett und gerieten mit 0:2 ins Hintertreffen. Umso imposanter war die folgende Aufholjagd der Schwarz-Gelben. Bereits zur Pause hatten sie den Spielstand gedreht: Nach zwei Standards waren Leonhard Wagner und Raphael Bott zur Stelle gewesen, im Anschluss an eine Kammerlander-Flanke hatte Marco Stuhler die Pausenführung besorgt.

Als Kammerlander auch noch einen Freistoß ins Tor hämmerte, schien die Entscheidung gefallen. Doch die Perchtinger können es in dieser Saison nicht ohne Drama. Nach einem Ballverlust von Kammerlander zog Florian Fuchs im Sechzehner die Notbremse. Doch mehr als der im Nachschuss verwandelten Elfmeter gelang Schondorf nicht. „Wir haben nichts mehr zugelassen“, freute sich Kammerlander. toh

TSV Schondorf – TSV Perchting-H. 3:4 (2:3)

Tore: 1:0 Westphal (7.), 2:0 Kluge (20.), 2:1 Wagner (22.), 2:2 Bott (25.), 2:3 Stuhler (36.), 2:4 Kammerlander (64.), 3:4 Schmalz (81.) – Rote Karte: Fuchs/Perchting (80., Notbremse) – Bes. Vorkommnis: Schmalz/Schondorf verschießt Foulelfmeter, trifft aber mit dem Nachschuss (81.)