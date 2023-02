Stark angefangen und dann nachgelassen: Gautinger SC verspielt Sieg gegen Kreisligisten

Von: Michael Grözinger

Gautinger SC Trainer Bernd Ziehnert gibt sich zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft im Testspiel © Andrea Jaksch

Die Fußballer des Gautinger SC haben die Reihe aller möglichen Spielausgänge bereits in ihrem dritten Testspiel der Wintervorbereitung komplettiert.

Gauting – Nach zuvor einer Niederlage gegen die U19 des SV Planegg-Krailling (1:4) und einem Sieg gegen Kreisklassist TSV München-Ost (3:1) trennten sich die Gautinger am Donnerstag 2:2 unentschieden vom FC Hertha München, Schlusslicht der Kreisliga 2.

Lange Zeit sah es sogar so aus, als könnte der abstiegsbedrohte Kreisklassist auswärts den Sieg davontragen. Sebastian Dietzel in der Anfangsphase und Neuzugang Lucas Negic Mitte der zweiten Halbzeit hatten den Gast mit 2:0 in Führung gebracht.

„Es war ein super Spiel von uns. Die Jungs werden immer besser und spielen mittlerweile richtig gut Fußball“, lobte GSC-Coach Bernd Ziehnert seine Elf. Und das, obwohl die Gautinger mit einem abgespeckten Team angetreten waren.

Ziehnert hatte nur die schwache Chancenverwertung und die unnötigen Fehler vor den beiden späten Gegentoren (80., 85./FE) zu kritisieren. mg