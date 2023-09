„Haben ein Zeichen gesetzt“: Aufsteiger Gilching II weiter siegreich - Weßling verliert deutlich

Erfolgreicher Torschütze: Lukas Hornung schoss für den TSV Gilching-Argelsried II das 1:0 gegen Maisach. F.: Dagmar Rutt © Dagmar Rutt

Aufsteiger TSV Gilching-Argelsried II grüßt auch nach vier Spieltagen von der Tabellenspitze. Dem SC Weßling ging gegen den SCU die Puste aus.

Gilching-II-Trainer Robert Brand über Saisonstart: „Sind gut in der Liga angekommen“

„Wir sind gut in der Liga angekommen und haben mit unserem Start ein Zeichen gesetzt“, sagte der Trainer der Gilchinger, Robert Brand, nach dem 2:0-Heimsieg gegen den SC Maisach am Sonntag zufrieden.

Gilching II: Erneut ohne Gegentor, erneut ein Platzverweis

Das Team ist saisonübergreifend seit 14 Pflichtspielen ungeschlagen. Sie blieben zum dritten Mal in Serie ohne Gegentor, kassierten aber auch zum dritten Mal in Folge einen Platzverweis. „Wir müssen nach Fouls einfach wegbleiben, das ist unnötig“, sagte er über den Feldverweis für Marco Arweiler, der nach einem harten Einsteigen gegen Spielertrainer Tobias Hänschke den Übeltäter Immanuel Hartmann angerempelt hatte. Der Schiedsrichter bestrafte beide Streithähne in der Nachspielzeit mit Rot

Zu diesem Zeitpunkt war die Partie bereits entschieden. Schon nach elf Minuten brachte Lukas Hornung die Gastgeber nach Zuspiel von Jonas Engelhardt in Führung. Die Maisacher hatten zuvor ein Handspiel Engelhardts gesehen, was die Gemüter erhitzte. Es entwickelte sich ein unruhiges Kampfspiel, in dem Juri Falch kurz vor der Halbzeitpause das 2:0 für den TSV erzielen konnte.

Gilching II: Meißner vergibt vom Punkt

Nach dem Seitenwechsel schoss Christoph Meißner einen an Hendrik Obermeyer verursachten Strafstoß über das Tor (62.), und wiederholte diese Aktion kurz darauf aus dem Spiel heraus (68.). Maisach erhöhte in der Schlussphase den Druck, doch die Gilchinger Defensive stand stabil. Somit geriet der Sieg trotz einer weiteren von Hornung vergebenen Großchance nicht mehr in Gefahr. (te)

(TSV Gilching-A. II – SC Maisach 2:0 (2:0) Tore: 1:0 Hornung (11.), 2:0 Falch (44.) – Rote Karten: Arweiler/Gilching (90.+4), Hartmann/Maisach (90.+4) – Zeitstrafen: Stehle/Maisach (52., Meckern), Meißner/Gilching (80., Meckern) – Besonderes Vorkommnis: Christoph Meißner (Gilching) schießt Foulelfmeter über das Tor (65.))

Weßling-Co-Trainer Ludwig über deutliche Niederlage: „Waren nicht abgezockt genug“

Die erhoffte Reaktion auf die schwache zweite Halbzeit gegen Gilching II haben die Weßlinger gezeigt. „Die Mannschaft hat sich deutlich besser präsentiert“, urteilte Thomas Ludwig, Co-Trainer des SCW. Am Ende durften die Kreisliga-Fußballer am Sonntag aber nur über das von einem Gönner spendierte Freibier und den Weltmeistertitel der deutschen Basketballer jubeln.

„Wir waren nicht abgezockt genug“, resümierte Ludwig nach der Niederlage gegen den favorisierten Bezirksliga-Absteiger. In der ersten Hälfte konnten die Hausherren noch zwei unnötige Gegentore ausgleichen. Zunächst traf Torjäger Jakob Brugger, unmittelbar vor der Pause köpfte Jan Robert Stefaniak den Ball nach einer Freistoßflanke völlig ungedeckt ins Tor.

SCW-Co-Trainer Ludwig: „Dreimal zurückzukommen war kaum möglich“

Kurz nach dem Seitenwechsel vergab Stefaniak die große Möglichkeit auf die erstmalige Führung. Er scheiterte jedoch gleich zweimal im direkten Duell an SCU-Keeper Florian Böhme. Im Gegenzug bugsierte Samuel Jakob den Ball bei einem Klärungsversuch unglücklich ins eigene Netz. „Bei dieser Hitze dreimal zurückzukommen, war kaum möglich“, sagte Ludwig.

Als sich dann die Weßlinger bei einer eigenen Ecke auch noch viel zu leicht auskontern ließen, war die Niederlage nicht mehr abzuwenden. „Wir haben es dennoch bis zum Abpfiff versucht“, lobte Ludwig. Ein Tor wollte dem SCW aber nicht mehr gelingen. Stattdessen mussten die Gastgeber in der Nachspielzeit auch noch einen fünften Gegentreffer hinnehmen. (toh)

SC Weßling – SC Unterpfaffenh. 2:5 (2:2) Tore: 0:1 Wanderer (11.), 1:1 J. Brugger (26.), 1:2 Wanderer (41.), 2:2 Stefaniak (45.+1), 2:3 Jakob (52./ET), 2:4 Wanderer (69.), 2:5 Bergen (90.+4)