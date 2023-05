Hält Gilching doch noch die Klasse? – Fußballgolf in Dießen

Pöcking rückt dem Abstieg immer näher

Von Tobias Huber schließen

Die Gilchingerinnen feierten einen wichtigen Sieg gegen Murnau. Für Pöcking sieht es ganz nach Abstieg aus und Höhenrain konnte mal wieder siegen.

Die Gilchinger Fußballerinnen haben am Sonntag den letzten Strohhalm im Abstiegskampf der Landesliga Süd ergriffen. „Wenn wir jetzt unsere letzten beiden Spiele auch noch gewinnen, könnte es vielleicht doch noch reichen“, sagte Gilchings Trainer Benjamin Renkl. Konkurrent Murnau präsentierte sich jedenfalls auch nicht in bester Verfassung, musste die Partie aufgrund des dünnen Kaders sogar zu zehnt zu Ende spielen.

„Eine Spielerin hatte Kreislaufprobleme und musste irgendwann raus. Sie hatten keine Ersatzspielerin“, erklärte Renkl. Ihren ersten Sieg gegen Murnau hatten die Gilchingerinnen aber besonders der richtigen Taktik zu verdanken. Sie schafften es, Murnaus Spielertrainerin Annika Doppler gut aus dem Spiel zu nehmen. Gegen Ende der ersten Halbzeit häuften sich bei heißen Temperaturen die Möglichkeiten für die Gäste. Nach einem genialen Zuspiel von Sarah Lapuh entwischte Sarah Rothwinkler der Murnauer Defensive und erzielte kurz vor der Pause das wichtige 1:0. In der 59. Minute profitierte Sophie Junghans von einer präzisen Vorlage von Marie-Theres Bauer und vollstreckte zum zweiten Treffer. Die Gastgeberinnen kamen nur noch zum Anschluss durch Annika Lang, die Renkl-Elf hatte einen Freistoß nicht entscheidend klären können (73.). Zwei Spieltage vor dem Saisonende verkürzte Gilching den Rückstand zum rettenden Ufer auf drei Zähler.

Landesliga Damen

TSV 1865 Murnau – TSV Gilching-A. 1:2

Bezirksoberliga Damen

MTV Dießen – DJK Traunstein abg.

Weil Gegner Traunstein keine Mannschaft stellen konnte, werden aller Voraussicht nach die nächsten drei Punkte auf das Konto des MTV Dießen wandern. „Das war eine Riesenenttäuschung. Wir hatten sogar angeboten, Zehn-gegen-zehn zu spielen“, sagte Dießens Damen-Trainer Nico Weis. Sein Bezirksoberliga-Team vergnügte sich stattdessen mit Fußball-Golf.

FC Stern München II – FSV Höhenrain 0:2

Im Auswärtsspiel gegen den FC Stern II zeigten die Fußballerinnen des FSV Höhenrain eine starke erste Halbzeit, die ausreichte, um mit 2:0 zu gewinnen. Bereits in der 14. Spielminute erzielte Amata Darchinger mit einem Traumtor die Führung. Mit einem Weitschuss direkt unter die Latte überraschte sie die gegnerische Torhüterin. In der Folge blieb die Gastmannschaft am Drücker und erhöhte in der 43. Minute auf 2:0. Eine hohe Flanke von Carina Schreiner drückte Karina Uhle über die Linie. In der zweiten Halbzeit schalteten die Höhenrainerinnen einen Gang zurück und brachten das Ergebnis souverän über die Zeit. Nach fünf Partien ohne Sieg durfte der Tabellendritte der Bezirksoberliga endlich wieder jubeln und festigte damit seinen Platz in den Top Drei.

Bezirksliga Damen

SC Pöcking-P. – SC Huglfing 0:2

Der Abstieg in die Kreisliga rückt für die Pöckingerinnen immer näher. Das richtungsweisende Heimspiel gegen die ebenfalls bedrohten Huglfingerinnen begann denkbar schlecht: Bereits nach 16 Minuten gingen die Gäste in Führung. „Wir sind danach richtig ins Schwimmen geraten“, sagte SCPP-Coach Daniel Flath. Doch mit Glück blieb es zunächst bei einem Gegentor. In der Schlussphase der ersten Halbzeit fingen sich die Gastgeberinnen wieder. Das Problem war jedoch einmal mehr, dass die Fußballerinnen vom Starnberger See ihre Möglichkeiten nicht verwerten konnte. Stattdessen fiel durch einen der wenigen Konter der Gäste in der 50. Minute das 0:2. Davon erholte sich der Tabellenletzte nicht mehr. Flath haderte: „Wir haben mal wieder unsere Chancen nicht genutzt.“ (toh)