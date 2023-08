Hänschkes fulminantes Comeback beim TSV Gilching

Erstmals in dieser Saison auswärts jubeln wollen die Gilchinger Fußballer am Sonntag in Jetzendorf. © Dagmar Rutt

Erst zu Tode betrübt und dann himmelhoch jauchzend: Die Englische Woche verlief für den TSV Gilching-Argelsried bislang sehr abwechslungsreich. Welches Gesicht zeigen die Landesliga-Fußballer am Sonntag ab 17 Uhr beim TSV Jetzendorf?

Gilching – „Ich habe mit Jonas Schmid noch auf der Bank gescherzt: Ich werde eingewechselt, mache ein Tor und lasse mich dann wieder auswechseln“, sagt Tobias Hänschke. Ganz so kam es zwar nicht, aber der Co-Trainer der zweiten Mannschaft des TSV Gilching-Argelsried feierte am Mittwoch beim 4:0-Heimsieg über den SC Oberweikertshofen ein spektakuläres Comeback in der Landesliga-Mannschaft nach vier Jahren Pause. Wenige Augenblicke nach seiner Einwechslung traf der 32-Jährige zum 4:0-Endstand. Er hatte zuvor den Ball selbst etwas glücklich erobert und diesen nach der präzisen Hereingabe von Sven Kosel aus wenigen Metern mit dem rechten Fuß im Tor versenkt. „Dabei bin ich eher für meine Kopfballstärke bekannt“, sagt der gebürtige Kemptener.

Diese zeigte er in den vergangenen Jahren mehrmals in der Reserve, die er als spielender Co-Trainer zusammen mit Robert Brand erstmals in die Kreisliga geführt hat. Ende 2019 hatte sich Hänschke entschieden, nicht mehr in der ersten Mannschaft spielen zu wollen. „Der Zeitaufwand war zu hoch. Wir errichten in meiner Firma Ferienhäuser in Kroatien im großen Stil“, berichtet Hänschke. Ob er auch am Sonntag im Spiel beim TSV Jetzendorf (17 Uhr), von dem er 2018 an die Talhofstraße gewechselt war, im Kader des Landesligisten stehen wird, erscheint trotz seines fulminanten Auftritts gegen Oberweikertshofen fraglich. „Sein Fokus liegt ganz klar auf der zweiten Mannschaft. Da wird er am Samstag 90 Minuten gegen Pöcking spielen, und ich möchte ihn nicht verheizen“, sagt Christoph Meißner. „Es geht ja am Sonntag auch nicht um Leben und Tod“, so der Co-Trainer weiter.

Da Sebastian Stangl am Samstag mit leichter Verspätung aus dem Urlaub zurückkehrt, muss Meißner am Sonntag nicht mehr den Chef spielen. Allerdings musste er unter der Woche seinem Boss auch Hiobsbotschaften übermitteln. Torwart Sebastian Hollenzer zog sich beim 0:4 am Sonntag in Ehekirchen einen Handwurzelbruch zu und fehlt mindestens zwei Monate. Noch schlimmer hat es Benedikt Kuhn erwischt. Er riss sich am Mittwoch bereits nach wenigen Minuten das Kreuzbrand – die Saison ist damit vermutlich bereits zu Ende für ihn. „Das ist sehr bitter. Er hatte sich einen festen Platz in der Stammelf erkämpft“, hadert Meißner. Immerhin kann er am Sonntag in Jetzendorf wieder auf Rückkehrer Marcel Ebeling zählen. Auch Burkibar Cisse dürfte wieder zum Kader zählen, wenn sein Knie mitspielt.

In Jetzendorf wollen die Gilchinger im dritten Anlauf endlich die ersten Auswärtspunkte der Runde einfahren. „Das wird aber ein harter Kampf gegen einen körperlich sehr robust spielenden Gegner. Da müssen wir von Beginn an dagegenhalten“, sagt Meißner. In der vergangenen Saison glückte das sehr gut. Trotz früher roter Karte gegen Murat Ersoy gewannen die Fußballer von der Talhofstraße beim damaligen Aufsteiger mit 3:1. Für Ersoy war es der letzte Auftritt im TSV-Trikot gewesen, denn er verletzte sich wenige Wochen später schwer im Training und verließ den Verein im Sommer Richtung SV Raisting.