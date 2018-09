“Total harmlos“: Ungefährliche Pöckinger gehen in Bernbeuren leer aus

Franco Simon wirkt nach zwei Niederlagen in Folge etwas deillusioniert: In den nächsten Wochen erwartet seine Jungs wohl harte Arbeit.

SCPP beißt sich die Zähne aus

von Tobias Huber schließen

Franco Simon brachte die Situation auf den Punkt. „Was nutzt uns der ganze Ballbesitz, wenn wir vorne total harmlos sind“, sagte der Trainer des SC Pöcking-Possenhofen.

Zwei Wochen nach dem 0:2 in Peiting ging der ambitionierte Kreisligist am Sonntag erneut leer aus. Das Strickmuster des 0:2 (0:1) in Bernbeuren ähnelte dem der Pleite in Peiting auf frappierende Art und Weise.

Die Gastgeber konzentrierten sich auf eine stabile Verteidigung und überraschten die Pöckinger immer wieder durch ihre langen Bälle. „Genau darauf hatte ich meine Mannschaft eigentlich eingestellt“, berichtete Simon. Die ersten Minuten gehörten zwar dem SCPP, doch bereits nach zehn Minuten brannte es lichterloh im Strafraum der Gäste. Pöckings Torwart Ken Weid verhinderte jedoch mit einer Dreierparade den frühen Rückstand. „Das war Weltklasse“, lobte Simon.

In der Folge waren die Bernbeurer die gefährlichere Mannschaft, die sich kurz vor dem Pausenpfiff belohnte. Wieder stand die Pöckinger Abwehr bei einem langen Ball schlecht gestaffelt. Weids Versuch, ein Tor zu verhindern, endete in einem berechtigten Elfmeter, den Martin Schmölz verwandelte.

Der Beginn der zweiten Halbzeit war symptomatisch für das gesamte Spiel. Während der SCPP bei mehreren Schusschancen immer wieder geblockt wurde, schlug der TSV kurz darauf ein weiteres Mal zu. Michael Boos erhöhte auf 2:0 – ein Nackenschlag, von dem sich der SCPP nicht mehr erholte. „Wir hatten sogar noch Glück, dass die nicht auch noch das 3:0 machen“, berichtete Simon.

Seine Pöckinger sind nach dem Traumstart mit drei Zu-Null-Siegen hart auf dem Boden der Tatsachen aufgekommen. „Anscheinend war der sehr gute Start ein bisschen Gift für uns. Wir hatten wohl gedacht, es geht einfach so weiter, ohne viel dafür tun zu müssen“, meinte ein enttäuschter Simon.

TSV Bernbeuren – SC Pöcking-P. 2:0 (1:0)

Tore: 1:0 Schmölz (45., FE), 2:0 Boos (50.)