Harte Analyse nach Inninger Abstieg: „Die Jungs haben es auf die leichte Schulter genommen“

Geht zum FC Emmering: der bisherige Trainer des SV Inning, Wolfgang Kampinski. Foto: Andrea Jaksch © Andrea Jaksch

Der SV Inning musste den Abstieg aus der Kreisklasse verdauen. Abteilungsleiter Christian Ritzler nennt die Gründe für den verpassten Klassenerhalt.

Inning – Die Enttäuschung war riesig: „Wir haben alle erstmal unser Handy in die Ecke geschmissen“, berichtet Trainer Wolfgang Kampinski. Kurz zuvor hatte sich sein SV Inning am vergangenen Sonntag durch ein unglückliches 1:2 im entscheidenden Relegationsspiel beim TSV Finning aus der Kreisklasse verabschiedet.

Abteilungsleiter Ritzler: „Aufsteigen ist immer schwieriger als nicht abzusteigen“

Während die Nachbarvereine SF Breitbrunn und SpVgg Wildenroth jeweils den Aufstieg in die Kreisklasse bejubelten, versank der SVI im Tal der Tränen. „Aber wir werden wieder kommen, das kann ich allen versprechen“, verkündet Abteilungsleiter Christian Ritzer trotzig. Ob die Rückkehr aber bereits im nächsten Jahr gelingt, ist fraglich. „Dazu muss alles passen. Aufsteigen ist immer schwieriger als nicht abzusteigen“, stellt Ritzer klar.

Kampinski-Nachfolge? „Gespräche sind bereits weit fortgeschritten“

Zunächst müssen sich die Inninger Fußballer neu sortieren, nicht nur weil Kampinski zum FC Emmering wechseln wird. „Die Gespräche mit einem Nachfolger sind bereits weit fortgeschritten“, berichtet Ritzer. Kampinski, der erst zur neuen Saison nach Inning gekommen war, hatte seinen Abschied bereits vor sechs Wochen verkündet. „Das tut sehr weh, weil er ein klasse Trainer und ein super Typ ist“, sagt Ritzer.

Auch Kampinski fällt der Abschied schwer. „Grundsätzlich habe ich mich im Verein sehr wohl gefühlt. Aber ich habe eine andere Philosophie als Trainer“, sagt der 51-Jährige. Besonders die schwache Trainingsbeteiligung wurmte den Übungsleiter. „Wir standen oft nur mit sechs, sieben Spielern da. Das ist einfach zu wenig“, konstatiert er.

Abteilungsleiter Ritzer: „Die Jungs haben es auf die leichte Schulter genommen“

Am Ende war dies wohl auch der Hauptgrund für den Abstieg nach elf Jahren in der Kreisklasse. „Du bekommst im Fußball immer das, was du verdienst“, sagt Ritzer. „Die Jungs haben es am Anfang zu sehr auf die leichte Schulter genommen“, moniert er. Die fehlende Fitness sei auch mitverantwortlich für die vielen Verletzungen, die dem SVI in der ganzen Saison zu schaffen machten. „Wer fit ist, verletzt sich nicht so leicht.“

Ritzler wütet über hohen Studierenden-Verschleiß: „Ohne diese Bildung ist man offenbar nichts wert“

Er blickt mit Stolz auf die vergangenen elf Jahre zurück. „Das muss man erst mal schaffen, mit einer Mannschaft, die fast nur aus Inningern besteht, so lange in der Kreisklasse zu spielen“, sagt Ritzer. Die Nachwuchsarbeit sei jedoch etwas vernachlässigt worden. „Aber jetzt werden wir die Früchte wieder ernten.“ Aus der eigenen Jugend werden einige Fußballer zur neuen Saison nachrücken. „Hoffentlich gehen nicht alle weiter weg zum Studieren“, sagt Ritzer. Mit diesem Problem haben viele Vereine zu kämpfen. „Dafür ist leider die Politik der letzten Jahrzehnte verantwortlich. Alle sollen studieren, ohne diese Bildung ist man offenbar nichts wert“, schimpft Ritzer.

Kampinski hofft in Emmering auf hohe Trainingsbeteiligung: „Sonst ist es sehr schwer“

Kampinski zieht es derweil zum FC Emmering, der in der Kreisklasse zu Hause ist. „Das ist der Verein, der mir meine Ausbildung zum Trainer ermöglicht hat“, berichtet er. Der Coach hofft, dort auf mehr ehrgeizige und trainingsfleißige Akteure als beim Sportverein Inning zu treffen. „Sonst ist es sehr schwer, vernünftig zu arbeiten“, sagt er. „Bei uns haben viele gedacht, wir haben gute Fußballer und einen sehr guten Trainer, das klappt auch so irgendwie“, kritisiert Ritzer. Als einigen dämmerte, dass es so nicht reichen wird, konnte das Ruder nicht mehr herumgerissen werden. „Da schaltet sich dann der Kopf ein“, sagt Ritzer.

Beim entscheidenden Duell in Finning hatte sein Team auch noch Pech mit der einen oder anderen Schiedsrichter-Entscheidung oder bei einem Lupfer von Daniel Leitmeier, der kurz vor dem entscheidenden Gegentreffer sein Ziel nur haarscharf verfehlte. „Das Glück muss man sich aber über den gesamten Saisonverlauf hart erarbeiten. Das haben wir nicht“, bekannte der Abteilungsleiter. (Tobias Huber)