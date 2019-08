„Bärige Mannschaftsleistung“: Hechendorf feiert gegen Walleshausen ersten Dreier

Defensive überzeugt

von Redaktion Starnberg schließen

Die ersten beiden Saisonspiele hatte der TSV Hechendorf verloren, im dritten Spiel gelang nun der erhoffte erste Dreier.

Zittern mussten die Hechendorfer dabei kaum. „Es war ein relativ ruhiges Spiel“, sagte Trainer Tom Ruhdorfer über die wetterbedingt etwas verspätet angepfiffene Partie.

Dies lag vor allem an der guten Defensivleistung seines Teams, das kaum eine Torchance des Gegners zuließ. „Wir standen hinten stark – das sieht man ja schon am Ergebnis“, so Ruhdorfer. Es sei jedoch insgesamt eine „bärige Mannschaftsleistung“ gewesen, urteilte der Hechendorfer Übungsleiter.

Neben ihrer kompakten Defensive agierten die Gastgeber auch im Spiel nach vorne konsequent. Stefan Bachmeier brachte den TSV wenige Minuten vor dem Pausenpfiff nach einem Eckball per Kopf mit 1:0 in Führung. Dem zweiten Treffer von Talip Dayik kurz vor Spielende ging ein sauber vorgetragener Spielzug voraus. Nach dem verpatzten Saisonauftakt betonte Ruhdorfer die Bedeutung des ersten Saisonsiegs: „Diese drei Punkte waren jetzt wichtig.“

teTSV Hechendorf - Walleshausen 2:0

(1:0)

Tore: 1:0 Bachmeier (42.), 2:0 Dayik (84.)