Hechendorfs Déjà-vu – TSV spielt in Pöcking wieder nur unentschieden

Teilen

Einen glücklichen Punkt holte der SC Pöcking-Possenhofen II (r. Leopold Neubacher) gegen den TSV Hechendorf (l. Alexander Steiner). Foto: dagmar rutt © dagmar rutt

Der TSV Hechendorf erzielt in der letzten Minute den Ausgleich gegen Pöcking. Eching kassiert fünf Gegentore gegen Söcking/Starnberg.

FSV Eching – SG Söcking/Sta. 3:5 (0:2) Tore: 0:1 Pischetsrieder (33.), 0:2 Pischetsrieder (37.), 1:2 Schmid (52., Foulelfmeter), 2:2 Urbin (63.), 2:3 Herrmann (81.), 3:3 Kostic (83.), 3:4 Spieler (90., Foulelfmeter), 3:5 Specht (90.+1)

Ein Wechselbad der Gefühle durchlebten die Fußballer der SG Söcking/Starnberg zum Ligastart. „Wir haben glücklich verdient gewonnen“, resümierte Co-Trainer Sascha Grießhammer nach 90 turbulenten Minuten. Zunächst verlief der Sonntagnachmittag aber eher langweilig. „Das Spiel plätscherte so dahin“, berichtete Grießhammer. Nach gut einer halben Stunde ließ der Aufstiegsanwärter aber doch mal seine individuelle Klasse in der Offensive aufblitzen. Julius Pischetsrieder war zweimal zu schnell für die Echinger Defensive. „Wir haben es dann aber selbst wieder spannend gemacht“, bedauerte Grießhammer. Pischetsrieder vergab unmittelbar nach Wiederanpfiff die große Chance zum 3:0, kurz danach konnten die Hausherren nach einem Elfmeter verkürzen. „Wir haben uns dadurch verunsichern lassen“, bedauerte Grießhammer. Der FSV schaffte gleich zweimal den Ausgleich und war kurz davor, einen Punkt daheim zu behalten. Erst ein glücklicher Elfmeterpfiff in der 90. Minute brachte die SG wieder auf Kurs. Tobias Spieler verwandelte, und Frederik Specht legte noch das fünfte Tor nach.

SC Pöcking-P. II – TSV Hechendorf 1:1 (0:0) Tore: 1:0 Hönigschmid (90.+2), 1:1 Stupp (90.+5)

Tom Ruhdorfer war bedient. „Das war für ein Déjà-vu“, schimpfte der Trainer des TSV Hechendorf. Wie schon im Vorjahr kamen seine favorisierten Fußballer zum Auftakt in Pöcking nicht über ein Remis hinaus. „Am Ende müssen wir sogar noch froh sein, nicht verloren zu haben“, bekannte er. Dabei lief das Match am Samstag in der ersten Halbzeit fast nur in eine Richtung. „Wir hatten keine einzige Chance“, bekannte der neue SCPP-Spielertrainer Emanuel Endl. Doch sein Torwart Marius Klitscher hatte einen absoluten Sahnetag erwischt. Besonders Dominik Stützer verzweifelte regelmäßig am Pöckinger Schlussmann. In der zweiten Hälfte wurden die Gäste aus Verzweiflung immer offensiver, sodass sich auch mal die eine oder andere Möglichkeit für die Hausherren ergab. Eine davon nutzte Philipp Hönigschmid, der eine Vorlage von Mathis Hofmann veredelte. Da lief bereits die Nachspielzeit, und es roch nach einem Überraschungserfolg. Der TSV gab sich allerdings noch nicht geschlagen. Nach einer Ecke traf Fabian Stupp abgefälscht aus 18 Metern doch noch zum 1:1. „Das war natürlich bitter, auch wenn es gerecht war“, bekannte Endl. „Ein großer Trost war es nicht“, stellte Ruhdorfer fest. (toh)