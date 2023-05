Heimsieg im Champions-League-Style: Planegg verabschiedet Trainer Budell

Von: Tobias Gmach

Ausnahmsweise im Anzug: Das Outfit von SVP-Trainer Andrea Budell im Spiel gegen den TSV München-Solln geht auf den Wunsch seiner Spieler zurück. Budell wird nun Co-Trainer beim SV Wacker München. Foto: Dagmar Rutt © Dagmar Rutt

Abschied nehmen in Stil hieß es beim SV Planegg. Trainer Andrea Budell wechselt zum SV Wacker München. Zum Abschied gab es nochmal einen Heimsieg.

Krailling – Ein Hauch von Champions League wehte am Sonntag durch das Georg-Heide-Stadion in Planegg: SVP-Trainer Andreas Budell stand mit Anzug und Krawatte an der Seitenlinie. Ein Kleidungsstil, wie ihn etwa Real-Madrid-Coach Carlo Ancelotti in der Königsklasse bevorzugt. In der Kreisliga 2 kam es dazu allerdings nur, weil Budells Spieler es sich so gewünscht hatten.

Ein Späßchen zum Saisonausklang, der für Planegg erfolgreich war: Mit 3:1 besiegte die Mannschaft den TSV München-Solln nach zwischenzeitlichem 0:1-Rückstand und festigte den achten Tabellenplatz. Der erfreuliche Saisonausklang hatte aber einen bitteren Beigeschmack: Der eingewechselte Abwehrspieler Tobias Empl musste wenige Minuten vor Spielende verletzt ausgewechselt werden. Er brach sich in einer unglücklichen Situation Arm und Handgelenk.

In Führung gebracht hatte die Gäste der Ex-Planegger Tristan Römpp mit einem „geilen Schuss“ (Budell), der vom Innenpfosten den Weg ins Tor fand. Doch schon zehn Minuten später traf Sergio Orso nach Grundlinien-Zuspiel von Michael Würstl direkt zum 1:1. Und nach der Pause ließ der SVP keine nennenswerte Chance mehr auf das eigene Tor zu. Stattdessen trafen Martin Bauer und Moriz van Boyen vorne – Bauer nach einer Ecke per Kopf, van Boyen nach einem Konter.

SVP-Coach Budell: Abschied nach sieben Jahren

Für Anzugträger Budell war es das letzte Spiel. Nach fünf Jahren als Coach der Zweiten, einem als Co-Trainer und einem als Cheftrainer der Ersten wechselt er nun als Assistent zu Bezirksliga-Aufsteiger FC Wacker München. gma

SV Planegg-Krailling – TSV München-Solln 3:1 (1:1) Tore: 0:1 Römpp (22.), 1:1 Orso (32.), 2:1 Bauer (69.), 3:1 van Boyen (81.)