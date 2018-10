Herrschinger Serie setzt sich auch in Unterdießen fort

Causevic und Rakaric drehen das Spiel

von Christian Heinrich schließen

Langsam kommen die Herrschinger Fußballer in Fahrt. „Die Jungs geben einfach Gas“, lobte Robert Rakaric seine Elf nach dem Sieg in Unterdießen. Zum ersten Mal in dieser Saison blieb der Trainer mit seinem Team dreimal hintereinander ungeschlagen.

Dabei hatte die Partie nicht optimal für den TSV begonnen. Nicht einmal zehn Minuten waren gespielt, da brachte Michael Fischer mit seinem siebten Saisontor die Platzherren in Führung. „Das hätten wir besser machen können“, nahm Rakaric sowohl sich selbst als auch seine Kollegen aus der Abwehr in die Pflicht. Der TSV ließ sich von dem Rückstand aber nicht verrückt machen. Schon vor der Pause lag der Ausgleich in der Luft. „Wir haben nur versäumt, das Tor zu machen“, sagte der Coach. Vor allem Stefan Bachmeier hätte er einen Treffer gegönnt. „Er war absolut klasse“, lobte er den Spielmacher. Am Ende musste die Brechstange herhalten. Eine Viertelstunde vor Schluss stöcherten Valon Hasani und Alen Causevic so lange herum, bis der Ball endlich hinter der Linie lag. Der Siegtreffer resultierte schließlich aus einem Freistoß, den ein Unterdießener nur mit der Hand klären konnte. „Ich habe mir gedacht, okay, jetzt mache ich den Ball rein“, sagte Rakaric zu seinem verwandelten Elfmeter. SV-Keeper Alexander Klose hatte gegen seinen Schuss keine Abwehrchance. Der Trainer ist mit dem Engagement seiner Spieler zufrieden: „Wir machen momentan eine gute Entwicklung durch.“ Zwar standen ihm in Unterdießen nur zwölf Mann zur Verfügung, die gaben aber alles für den sechsten Saisonsieg. hch

SV Unterdießen – TSV Herrsching 1:2 (1:0)

Tore: 1:0 Mi. Müller (9.), 1:1 Causevic (74.), 1:2 Rakaric (90., HE)