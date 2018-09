„Der Gegner war zwei Klassen besser“ Unterpfaffenhofen schießt Pentenried ab

Hettrich trifft dreifach bei SCU Kantersieg, Torregen in Gernlinden

Unterpfaffenhofen II schießt TSV Pentenried ab. Neun Gegentore – nach zwei Spielen - Defensivprobleme bei Wörthsee. „Not gegen Elend“ in Stockdorf.

SC U’pfaffenhfn-G. II –

TSV Pentenried 8:0 (3:0)

Tore: 1:0 Mensah (33.), 2:0 Hettrich (35.), 3:0 Widemann (42.), 4:0 Widemann (50.), 5:0 Widemann (69.), 6:0 Lindinger (78.), 7:0 Hense (80.), 8:0 Mensah (88.) – Gelb-Rot:T. Stemmer (81., Pentenried/wh. Foulspiel)

Der SC Unterpfaffenhofen-Germering II war am Samstag der falsche Gegner für den TSV Pentenried, um nach dem ersten Saisondreier vor einer Woche gegen den BVTA Fürstenfeldbruck (4:2) eine Siegesserie zu starten. „Der Gegner war zwei Klassen besser als wir. Ich behaupte, die steigen ohne Niederlage auf“, verteilte TSV-Trainer Daniele Rachella Blumen an der weiter verlustpunktfreien Tabellenführer der A-Klasse 2. Seine Fußballer hätten sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten ordentlich verkauft. „Wir haben 30 Minuten lang gut dagegengehalten. Dann kam deren Maschine ins Laufen, da war nichts zu machen“, berichtete Rachella. Dass sich der TSV in der Schlussphase noch drei weitere Gegentreffer durch die „Upfer Buam“ einfing, sah der Übungsleiter gelassen. „Wir haben bis zum Ende mutig gespielt, hatten auch Chancen. Der Gegner hat uns aber eiskalt ausgekontert“, sagte Rachella. Für den TSV Pentenried ist es in der jungen Saison bereits die vierte Saisonklatsche. toh

TSV Gernlinden –

SC Wörthsee 6:3 (2:2)

Tore:1:0 Sixt (15.), 1:1 von Rödern (26.), 2:1 Huber (36.), 2:2 von Rödern (43.), 2:3 von Rödern (52.), 3:3 Kink (64.), 4:3 Müller (77.), 5:3 Huber (84.), 6:3 Hartmann (90.)

Drei Gegentore, dann sechs – nach zwei Spielen zeigt sich, dass die Defensive das Problem des SC Wörthsee bleibt. „Wir müssen was mitnehmen, wenn wir auswärts drei Tore schießen“, forderte Trainer Michael Weidinger nach der 3:6-Niederlage in Gernlinden, doch die Defensivleistung war zu schwach. Sein Team hatte sich zunächst einen Schlagabtausch mit den Gastgebern geliefert. „Nach dem 3:2 für uns dachte ich dann, dass wir mindestens ein Unentschieden holen“, sagte Weidinger. Gernlinden glich zum 3:3 aus. Dann ließ Niklas Beiderwieden für den SC Wörthsee eine Chance frei vor dem Tor liegen. Eine weitere kam wegen knapper Abseitsposition nicht zustande. Es rächte sich: „Unsere Luft wurde immer weniger“, berichtet Weidinger. Der TSV Gernlinden spielte über die Außen, legte zurück – und erzielte damit Tor um Tor. Dem SC Wörthsee fehlte die Kraft, um erneut zurückzukommen. „Wir können aber auf die ersten 60 Minuten aufbauen“, sagt Weidinger. Dass seine Mannschaft noch einbrach, erklärt sich der Trainer mit fünf, sechs Spielern, die regelmäßig trainieren, nun aber gefehlt hatten. „Die Mannschaft hatte so noch nicht zusammengespielt.“ ser

TV Stockdorf –

FC Emmering II 0:0

„Da hätte man den Sonntag auch anders verbringen können.“ Korbinian Halmich, Trainer des TV Stockdorf, war nach dem trostlosen 0:0 seiner Elf im Heimspiel gegen den FC Emmering II ernüchtert. Insbesondere die erste Hälfte sei zum Vergessen gewesen, so der Trainer. „Das war Not gegen Elend.“ Torgelegenheiten gab es vor dem Seitenwechsel auf beiden Seiten keine. Im zweiten Durchgang wehte im Stadion an der Maria-Eich-Straße zumindest ab und an ein Hauch von Torgefahr. Kapital konnten beide Teams aus ihren Chancen jedoch nicht schlagen. „Für uns waren es eher zwei verlorene Punkte“, befand Halmich. „Ich denke, Emmering kann mit dem Unentschieden ganz gut leben.“ Woran es explizit gelegen hatte, dass die Turner – ebenso wie Emmering – kaum einen Fuß auf den Boden gebracht hatten, vermochte der Trainer nicht zu sagen. „Wir hatten uns viel vorgenommen, und es ist wenig dabei rumgekommen. Das ist nicht unser Anspruch“, betonte Halmich. Mit einem Sieg hätten die Stockdorfer am zweitplatzierten FCE auf den Aufstiegsrelegationsplatz vorbeiziehen können. mg