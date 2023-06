Historischer TSV Gilching: „Werden nächste Saison eine dritte Mannschaft melden“

Stefan Schwartling, Abteilungsleiter des TSV Gilching-Argelsried © FuPa

Erstmals seit rund einem Jahrzehnt stellt eine Mannschaft im Landkreis wieder drei Mannschaften im Herrenbereich: Der TSV Gilching-Argelsried.

Immer mehr Fußballvereine haben mit fehlendem Personal zu kämpfen, nicht so der TSV Gilching-Argelsried. „Wir werden nächste Saison erstmals eine dritte Mannschaft melden“, verkündet Abteilungsleiter Stefan Schwartling. Die Gilchinger sind damit der einzige Verein im Landkreis, der drei Herrenteams stellt. Zuletzt gelang dies dem SC Wörthsee vor rund zehn Jahren.

„Wir haben sehr viele Spieler für die zweite Mannschaft“, sagt Schwartling. Der neue Cheftrainer des Landesliga-Teams, Sebastian Stangl, unterstützt das Projekt. „Bei seinem früheren Verein in Karlsfeld haben sie damit sehr gute Erfahrungen gemacht“, berichtet Schwartling. In der dritten Garde sollen besonders Spieler auflaufen, die nicht so leistungsorientiert dem Ball nachjagen möchten. „Interessierte können sich jederzeit melden“, sagt Schwartling. Wie der Trainingsbetrieb genau ablaufen wird, ist aber noch offen. Auch der Coach der dritten Garnitur steht bis dato nicht fest. (toh)

TSV-Damen suchen neue Spielerinnen

Nach dem Abstieg aus der Fußball-Landesliga planen die Damen des TSV Gilching-Argelsried bereits für die kommende Saison in der Bezirksoberliga. Dafür sind sie auf der Suche nach neuen Spielerinnen und rufen alle interessierten Fußballerinnen auf, einmal zum Probetraining an die Talhofstraße zu kommen. Trainiert wird immer dienstags und donnerstags von 19.30 bis 21 Uhr.

In seinem Aufruf weist der TSV Gilching auch darauf hin, dass es bei ihm nicht nur um sportlichen Erfolg geht. „Wir sind im absolut besten Alter – zwischen 17 und Mitte 30. Wir sind eine bunte Mischung aus Schülerinnen, Auszubildenden, Studentinnen, Arbeitenden in allen Branchen und Müttern. Und einen Coach haben wir auch, der für uns alles gibt, engagiert ist und sich zu 100 Prozent hinter uns als Team stellt. Wir versuchen, viel miteinander zu unternehmen und ein familiäres Gefühl zu vermitteln. Bei uns wird Spaß auch sehr großgeschrieben bei gemeinsamen Aktivitäten, Grillfeiern, Vereinsfeiern und sportlichen Events. Zudem gibt es im Verein auch gemeinsame Feiern, um die anderen Abteilungen und Mannschaften besser kennen zu lernen“, heißt es in der Pressemitteilung.

Wer sich dem Damenteam des TSV anschließen will, kann eine Nachricht auf dem Instagram-Account der Mannschaft (guichinger_damen1) hinterlassen oder sich mit Trainer Markus Zechner unter 01 76/32 47 39 72, E-Mail markus.zechner@tsv-ga.de, in Verbindung setzen. (mib)