„Mir war wichtig, dass wir es aus eigener Kraft schaffen“: Höhenrain feiert den Klassenerhalt

Aus eigener Kraft schaffte der FSV Höhenrain mit einem 2:1-Sieg gegen den SV Bad Tölz am Samstag den Klassenerhalt. © Dagmar Rutt

Der FSV Höhenrain hält durch den Sieg gegen Bad Tölz die Klasse. „Mir war wichtig, dass wir es aus eigener Kraft schaffen“, sagte Trainer Heller.

Nur kurz mussten die Höhenrainer Fußballer am Samstag zittern. „Nach dem Anschlusstreffer sind wir kurz ins Grübeln gekommen“, berichtete FSV-Coach Klaus Heller. Nach starkem Start und zwei blitzsauber herausgespielten Treffern durch Maxi Feirer waren die Gastgeber, denen bereits ein Punkt zum sicheren Klassenerhalt genügt hätte, bereits klar auf der Siegerstraße gelegen.

FSV-Trainer Heller: „Wenn ich mir vorher nicht meine Haare abrasiert hätte, wären die mir ausgefallen“

Doch eine eher weniger liebevolle Umarmung von FSV-Torwart Leonhard Borowski gegen einen auf ihn zulaufenden Tölzer bescherte den Gästen einen gerechtfertigten Elfmeter. „Bis zur Pause war es dann wieder etwas wacklig“, teilte Heller mit. Nach der Pause waren die Hausherren dann aber wieder Herr der Lage. „Leider konnten wir keine unserer zahlreichen Chancen nutzen. Wenn ich mir vorher nicht meine wenigen Haare abrasiert hätte, wären die mir auch noch ausgefallen“, kommentierte Heller süffisant.

Da Konkurrent FC Rottach-Egern zeitgleich in Eurasburg mit 1:2 verlor, hätte dem FSV auch eine Niederlage am Samstag nicht geschadet. „Ich war aber nicht informiert über den Spielstand. Mir war wichtig, dass wir es aus eigener Kraft schaffen“, stellte Heller klar.

FSV-Trainer Heller: „Daran wollen wir jetzt anknüpfen“

Der Erfolg über den Tabellenzweiten unterstrich auch die starke Leistungssteigerung der Höhenrainer im Vergleich zur desaströsen Vorrunde. Mit vier Siegen und vier Unentschieden bei nur zwei Niederlagen erspielte der FSV die zweitbeste Bilanz in seiner Abstiegsrunde. „Daran wollen wir jetzt in der nächsten Saison anknüpfen, damit es von Beginn an besser läuft“, sagte Heller, der das Amt in der Winterpause übernommen hatte. (toh)

FSV Höhenrain – SV Bad Tölz 2:1 (2:1) Tore: 1:0 M. Feirer (7.), 2:0 M. Feirer (24.), 2:1 Kühnhauser (30., Foulelfmeter)