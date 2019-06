Höhenrain will Ausnahme-Saison krönen

Dem FSV winkt der doppelte Aufstieg

Euphorie in Höhenrain: Die Kicker des FSV sorgten für eine überragende Saison. Die zweite Mannschaft ist bereits aufgestiegen - die Erste kann in der Relegation nachziehen.

Der FSV Höhenrain blickt auf eine äußerst erfolgreiche Saison zurück. Sowohl die erste Mannschaft als auch die Reserve gehörten in ihren jeweiligen Ligen bis zum Schluss zu den Titelanwärtern. Die zweite Mannschaft holte sich den die Meisterschaft in der B-Klasse, die Erste landete in der A-Klasse auf Platz zwei. In der Aufstiegs-Relegation trifft der FSV nun auf den SV Krün.

Umbruch in vollem Maß gelungen

Dass es soweit gekommen ist, liegt an den grundlegenden Maßnahmen des letzten Sommers. Die Erfolgsstory der Höhenrainer startete mit einem Umbruch, der nicht leicht war. Vor der Saison wurden viele Spieler des Jahrgangs 2000 in die erste Mannschaft integriert - dass es sofort so gut läuft, war nicht zu erwarten. In den ersten sieben Spielen gab es sieben Siege. Vereins-Ikone Christian Feirer zufolge war das Ziel vor der Saison, „dass beide Mannschaften in Kontakt zur Spitze sind. Man hofft natürlich immer auf mehr, aber zu erwarten war es jetzt nicht.“

Dieses Ziel wurde übertroffen. Lange Zeit war die erste Mannschaft sogar Spitzenreiter. „Unsere Hinrunde war schwer zu toppen. Perchting hat natürlich eine überragende Rückrunde gespielt“, begründet Feirer die durchwachsene Rückserie. Der TSV Perchting-Hadorf überholte Höhenrain mit einer unglaublich starken zweiten Saisonhälfte (nur ein Unentschieden) und wurde souverän Meister. „Es waren vielleicht eine oder zwei Niederlagen zu viel, aber im Endeffekt war es eine super Saison. Vorher hatte uns keiner auf dem Schirm.“

Jugendspieler sind schon Leistungsträger

Feirer erinnert auch an das Alter des Teams: „In der ersten sind Mannschaft fünf Jugendspieler Stammkräfte, die alle noch in der A-Jugend eingesetzt werden dürften.“ Auch im Falle des Aufstiegs hat der Trainer der zweiten Mannschaft „keine Bedenken“, dass die Kreisklasse für das junge Team zu früh käme. „Sie haben ja alle noch Potenzial“.

Sollte es mit dem Aufstieg nicht klappen, „würde für uns nicht die Welt zusammenbrechen“, sagt Feirer. Wenn die erste Mannschaft nicht aufsteigt, müsste die Reserve in eine andere Staffel der A-Klasse ausweichen. Damit verbunden wären unter Umständen längere Fahrtstrecken.

Für diesen Fall hat man sich beim FSV Höhenrain bereits Gedanken gemacht. Die zweite Mannschaft strebe dann die A-Klasse 4 als neue Liga an. „Dort würde sich die Fahrerei in Grenzen halten“, erklärt Feirer.

„Es wird ein 50:50-Spiel“

Absolute Priorität haben nun aber die Relegationsspiele gegen den SV Krün. Man kenne die Mannschaft nicht und werde sich noch über sie informieren. „Das Einzige, was wir bisher wissen, ist, dass sie sehr körperbetont spielen“, sagt Feirer. „Es ist für mich ein 50:50-Spiel.“ Helfen wird die Euphorie, die aktuell im Verein allgegenwärtig ist. „Es herrscht im Moment eine tolle Stimmung bei uns. Egal ob erste oder zweite Mannschaft, das ist ein Haufen. Es gäbe natürlich nichts Schöneres, als im letzten Spiel der Saison den doppelten Aufstieg feiern zu können“, schwärmt Feirer.

Der FSV Höhenrain muss am Donnerstag (6. Juni) um 18.30 Uhr zum Hinspiel nach Krün, das Rückspiel steigt am Sonntag (9. Juni) um 15 Uhr auf dem heimischen Sportplatz am Bussardweg.

Text: Marius Epp