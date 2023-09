„Laufbereitschaft hat gefehlt“ - Höhenrainer Höhenflug endet in Penzberg

Von: Stefan Reich

Teilen

Die Ungeschlagen-Serie der Höhenrainer um Lukas Reinhart (am Ball) endete beim ESV Penzberg. © rudi stallein

Ausgerechnet bei den zuvor noch sieglosen Penzbergern kassierten die Höhenrainer Fußballer im vierten Saisonspiel die erste Niederlage

KREISKLASSE 5: ESV Penzberg – Höhenrain 2:1 (1:0)

Tore: 1:0 Schweiger (33.), 1:1 Ammann (47.), 2:1 Hohberger (71.)

„Es gibt in dieser Liga keine Laufkundschaft“, stellte FSV-Coach Klaus Heller klar. Dennoch war er sehr enttäuscht über das Auftreten seiner Mannschaft am Samstag in der ersten Halbzeit. „Die Laufbereitschaft hat gefehlt, und wir waren schlecht in den Zweikämpfen“, bemängelte Heller.

Nur mit dem Pausenstand war er halbwegs zufrieden: „Das Beste war, dass wir nur 0:1 hinten lagen.“ Nach einem Standard aus dem Halbfeld war dem ESV per Kopf die Führung gelungen. In der zweiten Halbzeit zeigten die Gäste ein ganz anderes Gesicht. „Wir waren drauf und dran, die Partie zu drehen“, befand Heller.

FSV Höhenrain kassiert laut Trainer Klaus Heller eine „verdiente Niederlage“

Nach dem schnellen Ausgleich durch den Freistoß von Luis Ammann, der an Freund und Feind vorbei ins Netz segelte, vergab Andreas Mühr eine große Chance zum 2:1. Bei anderen Situationen fehlte der letzte entscheidende Pass zum eigenen Mann. Stattdessen gingen die Hausherren aus dem Nichts wieder in Führung, als es der FSV gleich dreimal nicht schaffte, entscheidend zu klären. Das Anrennen in der Schlussphase blieb ohne Belohnung. Heller: „Aufgrund der ersten Halbzeit war es wohl eine verdiente Niederlage.“ (toh)

KREISKLASSE 3 MÜNCHEN: TSV Neuried II – Planegg-Kr. II 4:1 (2:0)

Tore: 1:0, 2:0 Ajdari (28., 39.), 2:1 Reitmayr (52.), 3:1, 4:1 Haslauer (53., 57.)

Stefan Suchanke ist grundsätzlich nicht unzufrieden mit dem Fußball, den seine Mannschaft bisher zeigte, auch wenn sie nach ihrem vierten Saisonspiel noch ohne Sieg dasteht. „Wir spielen ja nicht schlecht“, sagte der Trainer auch nach der deutlichen 1:4-Niederlage beim TSV Neuried II. „Wir müssen nur auch mal als Sieger vom Platz gehen.“

Suchanke bemängelt Konzentration seines Teams: „Haben immer wieder geschlafen“

Das wäre auch am Samstag drin gewesen, glaubt Suchanke. Hätte seine Mannschaft einer der guten Möglichkeiten in der Anfangsphase genutzt oder nach Maximilian Reitmayrs Anschlusstreffer (52.) das 1:2 länger gehalten, wäre etwas möglich gewesen, sagte Suchanke. „Aber wir haben immer wieder geschlafen“, musste er feststellen. Nach Reitmayrs Tor dauerte es gerade mal eine Minute, bis der alte Abstand wieder hergestellt war.

„Man muss schon auch anerkennen, dass Neuried gut Fußball gespielt hat. Das war ein schöner Schnittstellenball, der zum Tor geführt hat. Aber meine Jungs müssen schon fähig sein, einen Gegenspieler am Sechszehner auch mal zu stoppen“, kritisierte Suchanke. Torschütze für Neuried war Moritz Haslauer. Der legte vier Minuten später das 4:1 nach. Damit war das Spiel gelaufen. (sr)