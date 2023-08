1:1 in Erdweg – SV Planegg schließt Vorbereitung mit Unentschieden ab

Von: Michael Grözinger

Stefan Suchanke, SV Planeggs‘ Cheftrainer © Dagmar Ruth

Im letzten Testspiel zweier Kreisligisten vor dem offiziellen Start der neuen Saison haben sich die SpVgg Erdweg und der SV Planegg-Krailling 1:1-Unentschieden getrennt.

Planegg – Damit schließen die Planegger ihre Vorbereitung mit drei Siegen, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen sowie einem zweiten Platz unter fünf Teams beim Turnier des SC Weßling ab.

Wie der Großteil der Würmtaler Fußballmannschaften aus dem Spielkreis München startet aber auch der SVP mit Verspätung in die neue Runde: Der Spielplan bescherte dem Team des neuen Trainers Pero Vidak zum Auftakt ein spielfreies Wochenende, den ersten Auftritt haben die Schwarz-Blauen also erst am Sonntag, 27. August, im Gastspiel beim ambitionierten FC Fürstenried.

Gegen Erdweg mussten die Planegger bereits in ihrem vierten Testspiel in Folge einem Rückstand hinterherlaufen: Kurz vor der Halbzeitpause brachte Martin Reindl die Gastgeber aus dem Landkreis Dachau mit 1:0 in Führung (41.). Es dauerte bis zur 72. Minute, ehe Routinier Martin Bauer den 1:1-Endstand für den SVP erzielte, der einmal mehr mit einem gemischten Team aus Spielern der ersten und zweiten Mannschaft angetreten war. Ursprünglich war vorgesehen gewesen, dass die Planegger Kreisklasse-Reserve unmittelbar vor der Kreisliga-Elf ebenfalls in Erdweg gegen die Zweite der SpVgg aus der B-Klasse antritt. Dieses Testspiel hatten die Würmtaler – wie zuvor bereits einige andere Partien in der Vorbereitung – wegen der dünnen Personaldecke allerdings im Laufe der vergangenen Woche absagen müssen. (mg)