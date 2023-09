Innings Knoten platzt im Derby: „Anspannung war jederzeit zu spüren“

Teilen

Viel los war in der Schlussphase vor dem Tor von Herrschings Aushilfskeeper Simon Dirmhirn (r.), der seiner Elf in Wörthsee einen Punkt festhielt. Foto: Dagmar Rutt © Dagmar Rutt

Die Erleichterung am Nordufer des Ammersees war am Sonntag groß. „Endlich haben wir unseren ersten Sieg“, freute sich SVI-Coach Thomas Rummelsberger.

Die Pöckinger Fußballer kassierten dagegen die zweite Niederlage in Folge. „Und die war verdient. Wir haben uns nicht getraut, unser Spiel zu spielen“, resümierte SCPP-Spielertrainer Emanuel Endl enttäuscht.

Inning fährt ersten Sieg ein: „Anspannung war jederzeit zu spüren“

Die Hausherren versuchten in der ersten Halbzeit, mit schnellem Gegenpressing Druck aufzubauen. „Das ist uns auch ganz gut gelungen, auch wenn die Anspannung jederzeit zu spüren war“, befand Rummelsberger. Zwar konnte Pöckings Anes Besic nach einem Ballverlust von Innings Routinier Daniel Leitmeier den schnellen Rückstand der Gäste durch Lukas Frickenstein im Gegenzug egalisieren. Doch Christian Schmid nach einer Ecke und Alexander Hein im Anschluss an eine gute Kombination sorgten bei heißen Temperaturen bereits in der ersten halben Stunde für klare Verhältnisse.

„Nach der Pause haben wir dann viel gewechselt, da ging nicht mehr so viel nach vorne“, sagte Rummelsberger. Da auch dem SCPP nicht viel einfiel, war der Sieg der Gastgeber am Ende ungefährdet. Sie konnten auch den Torbann brechen, denn in den ersten beiden Begegnungen der Saison war der Kreisklasse-Absteiger torlos geblieben. (toh)

SV Inning – SC Pöcking-P. II 3:1 (3:1) Tore: 1:0 Frickenstein (1.), 1:1 Besic (2.), 2:1 C. Schmid (14.), 3:1 Hein (26.)

Wörthsee-Coach Wittenberger: „Herrsching hat das clever gemacht“

So richtig zufrieden waren weder Herrschings Trainer Sandro Pasalic noch Wörthsees Coach Josef Wittenberger. Nach dem Remis zwischen den beiden ambitionierten A-Klassisten war das Beste für beide Übungsleiter das Ergebnis. „Wir können mit dem Punkt leben. Man hat schon gesehen, dass Wörthsee eine gute Mannschaft ist, die einige gefährliche Einzelspieler hat“, sagte Pasalic.

Wittenberger befand: „Herrsching hat das clever gespielt.“ Trotz des Lobes war das spielerische Niveau bei glühender Sommerhitze äußerst überschaubar. Der schlechte Zustand des Wörthseer Nebenplatzes tat sein Übriges. Der SCW hatte optisches Übergewicht, verlor aber fast alle wichtigen Zweikämpfe im Mittelfeld und kam damit nicht vor das Tor der Gäste. Herrschings Plan war es, Wörthsee kommen zu lassen und zu lauern.

Genau dies gelang in der 46. Minute, als Ramazan Gökmen Tim Wiesweg bediente, der das 1:0 erzielte. In der Folge mussten die Hausherren offensiver werden und kamen zu mehreren Chancen – sowie Mitte der zweiten Hälfte zum Ausgleich: Niclas Hauser wurde stark freigespielt und überlupfte TSV-Aushilfstorwart Simon Dirmhirn, der ansonsten ein fehlerfreies Spiel machte. Der Keeper – normalerweise wichtiger Feldspieler – war es auch, der seiner Mannschaft bei der Wörthseer Schlussoffensive den Punkt festhielt. (tao)

SC Wörthsee – TSV Herrsching 1:1 (0:0) Tore: 0:1 Wiesweg (46.), 1:1 Hauser (64.)

„Das ist eine kampfstarke Truppe“: Lob für FSV Eching von Hechendorf-Coach Ruhdorfer

Etwas überrascht war Tom Ruhdorfer von der mutigen Herangehensweise des FSV Eching. „Ich habe schon eher erwartet, dass sie ein bisschen passiver sind“, sagte der Trainer des TSV Hechendorf. Er hatte Eching schon beobachtet und eine abwartende Mannschaft erlebt. Darauf stellte er sein Team ein und wurde von den mutig anlaufenden Echingern durchaus überrascht.

„Das ist eine kampfstarke Truppe“, stellte Ruhdorfer fest. Dennoch war seine Mannschaft über die komplette Spieldauer überlegen. Max Frühholz und Constantin Hübsch brachten die Pilsenseer 2:0 in Führung. Eching glich durch einen Doppelpack von Philipp Schmid aus, ehe Thomas Steiner und Johannes Wittenberger mit ihren Toren für den Sieg der Hechendorfer sorgten. (tao)

TSV Hechendorf – FSV Eching 4:2 (2:1) Tore: 1:0 M. Frühholz (9.), 2:0 Hübsch (35.), 2:1, 2:2 Schmid (42., 60.), 3:2 T. Steiner (77.), 4:2 Wittenberger (90.)