Jäger hält den SC Pöcking am Leben

SCPP entführt Dreier aus Planegg

SC Pöcking-Possenhofen - Den bestmöglichen Start hat Fußball-Bezirksligist SC Pöcking-Possenhofen in das Pflichtspieljahr 2017 hingelegt. Der Tabellenletzte gewann das Derby beim SV Planegg-Krailling mit 1:0 (1:0).

Es war kein schönes Fußballspiel, das die überschaubare Anzahl an Zuschauern am Sonntag im Planegger Heide-Volm-Stadion zu Gesicht bekam. Lange Bälle und misslungene Einzelaktionen prägten die Partie zwischen dem Tabellensiebten SV Planegg-Krailling und dem Schlusslicht SC Pöcking-Possenhofen. Am Ende hatten die Gäste mit 1:0 das bessere Ende für sich. „Unterm Strich geht die Niederlage in Ordnung“, sagte SVP-Coach Andreas Steinweg, der mit der Leistung seiner Mannschaft alles andere als zufrieden war. „Es war ein typisches erstes Spiel nach der Winterpause. Wir waren noch nicht eingespielt, fast keiner ist an sein Leistungsniveau herangekommen.“

Gerade im ersten Durchgang gelang beiden Teams spielerisch fast nichts. Der Boden im Planegger Stadion wies viele Löcher auf, Bälle versprangen; der Wind trug ebenfalls seinen Teil zur fehlenden Spielkultur bei. „Es war fast klar, dass der Platz nach dem Winter in keinem tollen Zustand sein wird“, sagte Pöckings Coach Robert Färber. Daher hatte er seinem Team auch die Marschroute mitgegeben, defensiv zu stehen und sich auf lange Bälle und Konter zu fokussieren. Steinwegs Plan war eigentlich ein anderer: „Wir wollten schon über unser Mittelfeld spielen.“ Seine Spieler setzten dies aber kaum um.

So wurde der Ball beiderseits stets lang geschlagen, das Mittelfeld überspielt. Gefahr entstand nur über Standardsituationen. Nach 27 Minuten verlängerte Planeggs Patrick Ochsendorf einen Freistoß Shekeb Samieis knapp neben den Pfosten. Zu diesem Zeitpunkt war das Tor des Tages bereits gefallen. Nach einer aus dem Strafraum geköpften Flanke von Pöckings Kapitän Christoph Kunert hatte Ferdinand Jäger den zweiten Ball aus 20 Metern mit rechts direkt abgenommen und im Winkel versenkt (20.). „Er ist eigentlich ein Stock-Linker“, sagte Färber schmunzelnd über Jägers Treffer mit dem schwachen Fuß. Nur neun Minuten später hatte Ochsendorf, der einen gebrauchten Tag erwischte und später auch noch vom Platz flog, den Ausgleich auf dem Fuß: SC-Keeper Nicolai Mittmann lenkte seinen Abschluss aber noch an den Außenpfosten.

Es sollte nicht der einzige Aluminiumtreffer im Spiel bleiben. Insgesamt dreimal trafen die Gäste nur das Gestänge. Auf der anderen Seite setzte Benedikt Hort einen spektakulären Fallrückzieher an die Latte (44.). Ansonsten fehlte dem SVP an diesem Tag aber die nötige Entschlossenheit, den Rückstand aufzuholen. „Das letzte Quäntchen, der Wille zum Tor hat gefehlt“, befand Steinweg.

Die Pöckinger können nun ein klein wenig durchatmen. Der erste Schritt ist getan, der Rückstand auf die Relegationsplätze auf vier Punkte geschrumpft. „Es war ganz wichtig für uns, gut aus der Winterpause zu kommen“, sagte Färber. „Aber in den nächsten Wochen müssen wir weiter fleißig unsere Punkte sammeln.“ Beim SVP geht der Blick nun auch wieder nach unten. Coach Steinweg sieht es realistisch: „Wir stecken mitten drin im Abstiegskampf.“

SV Planegg-Krailling – SC Pöcking-P. 0:1 (0:1)

SV Planegg-Krailling: Adam – Spring, Ojoye, Empl, Samiei, Khairi (77. Lelleck), Ochsendorf, Pepe, Rainer (46. Petermeier), Hort, Eugenio (66. De Benedetta)

SC Pöcking-Possenhofen: Mittmann – Jäger, Sigl, Pueseli (72. Dirr), Colamenico (35. Wache), Kunert, Link, Heichele Listl (87. Schulz), Romanow, Zandt

Tor: 0:1 Jäger (20.)

Gelb-Rot: Ochsendorf (84., wiederholtes Foulspiel)

Schiedsrichter: Florian Sailer (SV Günding)

Zuschauer: 100

Text: Michael Grözinger

Quelle: fussball-vorort.de