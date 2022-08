Jäkels Rückkehr an die alte Wirkungsstätte

Teilen

Sven Jäkel arbeitete dreieinhalb Jahre als Trainer beim SV Germering. © fupa

Seit dieser Saison trainiert Sven Jäkel den A-Klassisten TV Stockdorf. Am Sonntag trifft er mit seiner neuen Mannschaft auf seinen Ex-Verein SV Germering.

Stockdorf – Für die A-Klassen-Fußballer des TV Stockdorf steht am Sonntag um 15 Uhr zwar ein Auswärtsspiel beim SV Germering an, der Anreiseweg für ihren Trainer Sven Jäkel hält sich jedoch in Grenzen: Der neue Coach des TV Stockdorf wohnt nur ein paar hundert Meter vom Sportplatz des SVG an der Max-Reger-Straße entfernt. Aber nicht nur deshalb ist es für den 37-Jährigen ein besonderes Spiel, er hat auch eine Vergangenheit beim gastgebenden Verein. In Germering war Jäkel schon Torwart- und B-Jugendtrainer, Coach der zweiten und der ersten Mannschaft, bis er nach gut dreieinhalb Jahren 2020 den Verein verließ. „Ich versuche, es abzuschalten und mich auf mein Team zu konzentrieren. Aber natürlich ist es etwas Besonderes, zurückzukommen und alte Bekannte zu treffen“, sagt Jäkel.

An seinen Ex-Klub hat er noch viele schöne Erinnerungen. „Insgesamt war es eine gute Zeit. Zwischenmenschlich hat es gut gepasst, auch mit den Spielern habe ich mich gut verstanden“, sagt er rückblickend. Sein größter Erfolg war der Aufstieg der zweiten Mannschaft in die B-Klasse 2019, anschließend übernahmen er und sein damaliger Trainerkollege Helmut Mayerhofer auch das Kreisklassen-Team.

Nach etwas mehr als einem Jahr, noch während der coronabedingt letztlich abgebrochenen Saison 2019/21, trennten sich allerdings die Wege. „Wir hatten unterschiedliche Ansichten. Der Verein wollte aufsteigen, wir haben aber gesagt, dass das mit diesem Kader nicht möglich ist“, erinnert sich Jäkel. Die anschließende Saison gab ihm recht, denn Germering spielte nicht nur erneut gegen den Abstieg, sondern musste nach einer 0:4-Niederlage im abschließenden Relegationsspiel gegen den TSV Pentenried auch den Gang in die A-Klasse antreten.

Dort empfängt der SVG nun Jäkels neues Team, den TV Stockdorf, der bereits seit Jahren auf den Sprung in die Kreisklasse hofft. Insider-Tipps über den Gegner können seine Spieler dabei eher nicht von ihrem Trainer erwarten, denn von der alten Germeringer Mannschaft ist nicht mehr viel übrig geblieben. Nicht nur Jäkel ging 2020: Einige Germeringer entschlossen sich damals, mit dem FC Freiham einen komplett neuen Verein zu gründen und kicken inzwischen in der C-Klasse. „Ich kenne nur noch drei, vier Spieler“, sagt der Stockdorfer Übungsleiter. Auch im Jugendbereich gab es einige Turbulenzen. Der frühere Germeringer Jugendtrainer Ali Ünal, nun Jäkels Trainerkollege in Stockdorf, verließ nach internen Streitigkeiten im vergangenen Winter ebenfalls den Verein. Für ihn fällt die Rückkehr am Sonntag allerdings aus, Ünal befindet sich derzeit im Urlaub.

Trotz des Umbruchs auf mehreren Ebenen hat Jäkel die Germeringer als Kandidat für den direkten Wiederaufstieg auf dem Zettel. In den ersten beiden Spielen gegen den SV Puchheim am vergangenen Sonntag (1:3) sowie am Donnerstagabend beim 1. SC Gröbenzell II (3:5) blieb der SVG zwar ohne Punkt, davon möchte sich der TVS-Coach aber nicht blenden lassen. „Der August ist schwer zu bewerten, da bei vielen Mannschaften viele Spieler fehlen“, sagt er.

Auch Stockdorf kann personell nicht aus dem Vollen schöpfen, hatte mit Urlaubern und Verletzten zu kämpfen. Dennoch gelang mit vier Punkten aus zwei Spielen ein ordentlicher Start. Und mit Kadir Sadovic, in der Vorsaison mit neun Treffern hinter Luca Dachgruber zweitbester Torschütze, ist nun auch noch eine wichtige Verstärkung für die Offensive aus dem Urlaub zurück. Beim offensiven Mittelfeldspieler Daniel Obersteiner ist ein Comeback nach Verletzungspause ebenfalls nicht ausgeschlossen.

Noch wichtiger als das Personal wird laut Jäkel am Sonntag jedoch der Einsatz sein. „Es ist ein großer Platz, da kommt es vor allem auf die Laufbereitschaft an“, sagt er. Zusätzliche Motivation aufgrund der besonderen Konstellation erwartet er von seinen Spielern nicht. Jäkel: „Drei Punkte müssen gegen jede Mannschaft her. Sie müssen nicht für mich gewinnen.“