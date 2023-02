Jogi Schwinghammer hat Fußball durch Tennisball ersetzt: Strafraumgespenst und Torschützenkönig

Von: Thomas Ernstberger

Für den TSV Tutzing und mit der laut ihm „besten Offensive“ erzielte Johann Schwinghammer (Mitte) zahlreiche Tore – so auch hier beim 4:2-Sieg der „Grünhemden“ gegen die SpVgg Starnberg, als er dreimal traf. © Thomas Ernstberger

Die einen fürchteten ihn als Strafraumgespenst, so lautete der Spitzname, den ihm der Starnberger Merkur respektvoll verliehen hatte, für die anderen war er schlichtweg der König – der Torschützenkönig.

Tutzing – Auch heute, mit 70 Jahren, ist Johann Schwinghammer, den sie alle Jogi nannten und nennen, noch am Ball. Allerdings hat der einstige Toptorjäger des TSV Tutzing den Fußball längst durch die kleine Filzkugel ersetzt:

„1991, als die Karriere langsam zu Ende ging, habe ich richtig mit dem Tennisspielen angefangen. Vorher war der Fußball wichtiger und vorrangig“, erzählt Schwinghammer, der nach wie vor im Elternhaus in Weilheim lebt – mit Lebensgefährtin Petra und unter einem Dach mit Sohn Michael (29) sowie der Familie von Sohn Andreas (35) mit den drei Enkelkindern Maximilian (8), Philipp (6) und Leon (2).

Jogi Schwinghammer spielt mit den Herren 70 des TC Weilheim – dort ist er seit mehr als 50 Jahren Mitglied – in der Bayernliga und mit den Herren 60 in der Landesliga 2. „Altersgerecht“, wie er zugibt. Und immer noch mit großer Begeisterung: „Im Sommer spiele ich jeden Tag, im Winter viel in der Halle.“ Zudem geht’s jede Woche drei- bis viermal „zum Zeitvertreib“ ins Fitnessstudio. Oder in der kalten Jahreszeit gerne raus in den Schnee, etwa zum Langlaufen. Und das alles mit zwei neuen Knien. Das linke wurde 2018 operiert, das rechte ein Jahr später. „Tennis – und Fußball-Spätfolgen“, erklärt Schwinghammer. Aber er lebt gut damit: „Alles einwandfrei. Ich spüre gar nichts, ich kann alles machen.“

Heute Tennis, vor vier bis fünf Jahrzehnten Fußball. Zu einer Zeit, als „wir noch Zuschauer hatten“, wie Schwinghammer sagt. Als der Fußball im Fünfseenland eine ganz andere Wertigkeit als heute hatte, als die beiden Starnberger Vereine, Tutzing, der TSV Herrsching und der SV Inning das Bezirksliga-Konzert der Großen bestimmten. Schwinghammer spielte in diesem Konzert die erste Geige. Tore – und der Schnäuzer – waren seine Markenzeichen. Unvergessen seine Duelle in den 1980er-Jahren um den Torjägerpokal des Starnberger Merkur mit SpVgg-Angreifer Charly Drewnianka oder dem Inninger Kapitän Jakob Scheidl.

Johann Schwinghammer, genannt Jogi, heute mit Lebensgefährtin Petra. © privat

Jogi Schwinghammers Karriere begann in der Jugend des TSV Weilheim – seine Stationen hat er alle genau im Kopf – mit den entsprechenden Jahreszahlen. 1970 bis 1973 spielte er bei seinem Heimatverein in der Ersten, gleich im ersten Jahr gelang der Aufstieg in die Bezirksliga. Wechsel nach Schongau (1973/74), 1974 die Rückkehr nach Weilheim. 1978 ging’s zu den „Grünhemden“ nach Tutzing. Der Grund: „Hans Trapp, mit dem ich drei Jahre zusammengespielt hatte, wechselte 1977 nach Tutzing in die A-Klasse. Ich bin ihm dann ein Jahr später gefolgt.“ 1980 der Aufstieg als Vizemeister über die Relegation in die Bezirksliga, dort drei tolle Jahre. Immer mit den meisten Toren, immer um die 30 pro Saison, 1971/72 in Weilheim sogar 48.

„In Tutzing war das einfach“, sagt das ehemalige Strafraumgespenst. „Wir hatten ein gutes Mittelfeld, das schnell nach vorne spielte, und starke Außenstürmer.“ Schwinghammer erinnert sich: „Conny Held rechts, Erich Beausencourt links und ich in der Mitte, dahinter Trapp und Didi Threm – das war die beste Offensive.“ Bis zum Abstieg 1984 – „da hat nichts mehr gepasst“ – blieb er beim TSV. „Meine schönste und erfolgreichste Zeit. Wir hatten ein neues Stadion, eine neue Mannschaft und viele Zuschauer. Da war die Bude voll“, erzählt Jogi Schwinghammer.

Auch Starnberg war damals für einen Fußballer enorm wichtig: „Die Disco Tiffany hatte gerade eröffnet. Danach zum Dinand in die Klamotte – und das jedes Wochenende.“ Hans Liebert, der verstorbene Tutzinger Manager, war meist mit dabei. 1985 kehrte Schwinghammer nach Tutzing zurück, blieb noch mal drei Spielzeiten. Erst 1993, mit 41 Jahren, beendete der 2013 pensionierte Lehrer an der Hauptschule in Weilheim seine aktive Fußballkarriere; nach einer halben Saison in Wielenbach unter Trainer Trapp, der ihn zwei Jahre zuvor noch mal nach Weilheim geholt hatte.

Trapp ist mittlerweile 76 – und spielt wie Schwinghammer beim TC Weilheim Tennis (bei den Herren 75). „Wir haben uns mit 18 kennengelernt und nie aus den Augen verloren. Hans hat meine Laufbahn begleitet und oft bestimmt. Wir sind immer noch befreundet“, sagt Johann Schwinghammer. Sein Rückblick auf eine lange Fußballkarriere mit unzähligen Toren: „Eine tolle Zeit. Ich hab’ alles richtig gemacht, es hat alles gepasst.“ Bis auf den Kreuzbandriss am 13. Oktober 1986 beim Spiel in Murnau. Da drohte das Karriereende. Aber so wollte er nicht abtreten: „Fünfeinhalb Monate nach der OP habe ich wieder gespielt.“ (Thomas Ernstberger)