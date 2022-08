Jubiläum der „Himmelsstürmer“ - TSV Herrsching feiert 50-Jährigen Aufstieg in die Landesliga

Von: Thomas Ernstberger

Wiedersehen mit Original-Ball: Helmut Pestinger, Hans-Peter Haberkorn und Hacki Köhler (v.l.), drei Herrschinger Aufstiegshelden von 1972. Foto: Thomas Ernstberger © Thomas Ernstberger

50 Jahre ist der Aufstieg des TSV Herrsching in die damals vierthöchste Spielkasse her. Zum Jubiläum treffen sich die ehemaligen Spieler mitsamt Spielball.

Herrsching – Wiedersehen macht bekanntlich Freude. Noch dazu, wenn man sich lange nicht mehr gesehen und gemeinsam etwas zu feiern hat. So war die Begeisterung riesengroß, als sich die ehemaligen „Himmelsstürmer“ an alter Wirkungsstätte, auf dem Sportplatz am See in Herrsching, trafen. Die älteren Herren, die da feierten, waren die Fußballer des TSV Herrsching, denen vor 50 Jahren ein historischer Erfolg gelungen war: das „Wunder vom Ammersee“, der erstmalige Aufstieg einer Mannschaft aus dem Landkreis Starnberg in die Landesliga, damals die vierthöchste deutsche Spielklasse.

Rund 30 Spieler, die von 1972 bis 1975 für Herrsching in der Landesliga Süd gespielt hatten, kamen zur Jubiläumsfeier, die am Tag des damals ersten Landesliga-Punktspiels des TSV stattfand. Von den 1972er-Aufstiegshelden waren Torwart Dieter Obermeier, Kapitän Franz Sterl, „Hacki“ Köhler, Hans-Peter Haberkorn, Helmut Pestinger, Rudi Fuchs, Willi Welte und Hermann Baar anwesend. Torjäger Hubert Herbinger und Carlo Kelch, die beide in den entscheidenden Aufstiegsspielen gegen Untermenzing getroffen hatten, mussten krankheitsbedingt passen, auch Ingo Strasser, Werner Hager und Hermann Pöltl ließen sich entschuldigen.

Klar, dass am Platz am See, wo die Herrschinger damals ihre Heimspiele ausgetragen hatten, lange in Erinnerungen geschwelgt wurde und dass die alten Zeitungsberichte aus dem Starnberger Merkur und dem Land- und Seeboten genauestens studiert wurden.

Die größte Überraschung allerdings war schwarz-weiß, rund und noch immer in einem ausgezeichneten Zustand: der Ball, den die Fußballer vom Ammersee am 11. Juni 1972 im ersten Aufstiegsspiel in Unterpfaffenhofen vor 4000 Zuschauern viermal im Untermenzinger Tor versenkt und damit den Grundstein für den Sprung in die Landesliga gelegt hatten. Hermann Baar brachte den Ball, unterschrieben von allen Spielern, die damals auf dem Platz standen, mit. Baar ist der Schwiegersohn von Aufstiegstrainer Ernst Herrmann, der sich das Leder – die Bezeichnung stimmt in diesem Fall tatsächlich – nach der Partie geschnappt, bis zu seinem Tod 2002 aufbewahrt und ihn seinem Schwiegersohn vermacht hatte. Auch ein Original-Trikot vom Herrschinger Aufstiegstriumph machte die Runde.

Zu den Gratulanten, die bei der Jubiläumsfeier vorbeischauten und die Leistung von damals würdigten, gehörten auch Herbert Seidl, in den 1970er-Jahren Abteilungsleiter des TSV Erling-Andechs, und ein ganz besonderer Gast: Wolfgang Blaschek, das einzige noch lebende Mitglied der Herrschinger Mannschaft, die 1955 den Sprung aus der B- in die A-Klasse geschafft hatte, ließ es sich nicht nehmen, seinen Nachfolgern im TSV-Dress einen Besuch abzustatten. „Eine rundum gelungene Veranstaltung“, lautete das allgemeine Fazit. Erst um Mitternacht machten sich die Helden von 1972 auf den Heimweg. (Thomas Ernstberger)