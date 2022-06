50 Jahre-Jubiläum - TSV Herrsching erinnert an die Aufstiegsmannschaft von 1972

Von: Thomas Ernstberger

Die Aufstiegshelden des TSV Herrsching 1972 © Thomas Ernstberger

Vor 50 Jahren schaffte der TSV Herrsching den Aufstieg in die Landesliga. Zu diesem Jubiläum der Mannschaft von 1972 schwelgt der TSV in den Erinnerungen von damals.

Herrsching – Der 18. Juni 1972 – das ist ein Datum, an dem elf wackere Fußballer des TSV Herrsching Geschichte schrieben. Ein Datum, das alle Beteiligten ihr Leben lang nicht vergessen werden, über das sie heute noch bei ihren Treffen und Stammtischen sprechen. Ein Datum, das für ein Ereignis steht, das einmalig war, das es so am Ammersee nie wieder geben sollte. Die Erinnerungen der Fußballer von damals an den großen Tag sind so präsent, als wäre es erst gestern passiert.

Dabei ist dieses historische Ereignis, dieser Sieg für die Ewigkeit am heutigen Samstag schon fünf Jahrzehnte her. Auf den Tag genau vor 50 Jahren machte die Mannschaft von Trainer Ernst Hermann das Fußball-Wunder von Herrsching perfekt. Das Team um TSV-Legende und Kapitän Franz Sterl stieg erstmals in die Landesliga auf.

Jubiläumsfeier: Die „Alten“ feiern den größten Erfolg der Vereinsgeschichte

Am 23. Juli (Tag des ersten Landesliga-Punktspiels) wollen die „Alten“ den größten Erfolg der Vereinsgeschichte gemeinsam feiern. Ohne Ball, aber im Vereinsheim auf dem alten TSV-Platz am See, wo sie damals ihre Spiele ausgetragen haben, wo sie im Schnitt bei ihren Heimspielen 800, in der Aufstiegssaison gegen Weilheim auch schon mal 2200 Zuschauer hatten. Dort, wo ihre ungewöhnliche Erfolgsgeschichte begann, die ihnen sogar den Titel „Himmelsstürmer“ einbrachte.

1965 spielte das kleine Herrsching noch in den Niederungen der C-Klasse. Doch dann ging’s rasend steil bergauf: Am 22. Mai 1966 Aufstieg in die B-Klasse unter Trainer Werner Groth, 1968 Meister und Aufstieg unter Coach Günter Meier in die A-Klasse – mit unglaublichen 111 Toren in 24 Spielen. 25 von Joachim „Hacki“ Köhler, 22 von Dieter Harpke (im Juni 2018 verstorben), 16 von Hans-Peter Haberkorn und 15 von Mittelfeldmann Willi Welte, dem späteren, langjährigen Fußball-Abteilungsleiter.

1969 (hinter Moorenweis) und 1970 (hinter Schongau) Vizemeister, 1971 gelang dann als erneuter A-Klassen-Zweiter gemeinsam mit dem TSV Peiting der Bezirksliga-Aufstieg. Hier wurden die Ammersee-Fußballer 1972 als Liga-Neuling gleich Meister – mit 19 Siegen und nur vier Niederlagen in 28 Spielen.

Zwei Aufstiegsspiele musste der TSV Herrsching für den großen Erfolg bestreiten

Doch die Meisterschaft bedeutete damals nicht automatisch den Aufstieg. Für die zweithöchste bayerische und vierthöchste deutsche Spielklasse mussten sich die Herrschinger über zwei Aufstiegsspiele gegen den SV Untermenzing qualifizieren. Es waren zwei Fußball-Krimis, bis der Sprung in die Landesliga feststand. Das erste Spiel lockte am 11. Juni 1972 4000 Zuschauer auf den Unterpfaffenhofener Sportplatz. Eine äußerst außergewöhnliche Kulisse. Vorstopper Helmut Pestinger weiß noch: „Das war Gänsehaut pur. Die Herrschinger Fans waren unser großer Rückhalt, haben uns bei jeder Aktion angefeuert.“

TSV-Helden im Aufstiegsjahr: Helmut Pestinger (li.) und Willi Welte © Thomas Ernstberger

Aber die Entscheidung über den Aufstieg wurde um eine Woche vertagt, die bereits gebuchten 40 Mallorca-Tickets musste Welte an Herrschinger Freunde und Bekannte verteilen. Denn die Partie endete 4:4 nach Verlängerung – ein zweites Spiel wurde nötig. Nach dem schnellem 1:0 durch Dieter Harpke lag Untermenzing in einer dramatischen Partie dreimal vorne – auch 4:3 in der Verlängerung nach einem Tor von SV-Star Willi Flohr vom Anstoß weg. Welte: „Unser Keeper Dieter Obermeier war noch gar nicht in seinem Tor.“ Aber alle Proteste beim ruhig und souverän leitenden Bundesliga-Schiedsrichter Rudolf Frickel nutzten nichts. In der 100. Spielminute gelang Torjäger Hubert Herbinger (sitzt heute im Rollstuhl und lebt im Gilchinger Rotkreuzhaus) mit seinem dritten Treffer der Ausgleich.

Das alles entscheidende Spiel stieg ein Woche später, an jenem 18. Juni 1972, vor 2500 Zuschauern in Fürstenfeldbruck. Teil zwei eines Fußball-Krimis und Dramatik pur. „Im strömenden Regen“, wie sich „Hacki“ Köhler erinnert. Frühes 0:1, Ausgleich durch Herbinger – schon sein vierter Aufstiegsspiel-Treffer. In der 54. Minute endlich die Herrschinger Führung: 2:1 durch Dauerläufer Rudi Fuchs nach Flanke von Hermann Pöltl, der mit gebrochenem Arm und Gips-Manschette spielte. Doch nur drei Minuten später glich Untermenzing zum 2:2 aus. Es deutete alles schon auf eine erneute Verlängerung hin, aber Carlo Kelch, der heute im Johanniter-Haus Herrsching lebt, wurde zum Held des Tages und erlöste seine Mannschaft nach einem Pass von Fuchs in der 90. Spielminute mit dem Treffer zum 3:2-Endstand. „Ich weiß es noch wie heute. Der Carlo ist kurz vor Schluss einfach gelaufen, gelaufen und gelaufen. Als ihn keiner angegriffen hat, hat er abgezogen – und der Ball war drin“, erzählt Pestinger. „Wir haben aufgrund der besseren Tormöglichkeiten verdient gewonnen. Endlich ist die Nervenanspannung vorbei“, war die erste Reaktion von Erfolgstrainer Herrmann.

50 Jahre später: Willi Welte zeigt seinem früheren Torjäger Hubert Herbinger das Mannschaftsfoto von 1972 © Thomas Ernstberger

Die „Himmelsstürmer“ waren in ihrem siebten Himmel, der Fußball-Landesliga, angekommen – und damit natürlich die unangefochtene Nummer eins im Fünfseenland. Welte: „Für uns war das alles eigentlich unfassbar. Ganz Herrsching, ja der ganze Landkreis Starnberg, waren aus dem Häuschen.“ Und die Fans direkt nach dem Aufstieg sowieso.

Nach dem 3:2-Coup von Fürstenfeldbruck ging’s zurück zum Feiern ins alte Vereinsheim am Ammersee-Sportplatz. Pestinger: „Die Bude war gerammelt voll. Jeder Spieler wurde mit Standing-Ovations begrüßt. Da ist es jedem kalt den Buckel hinuntergelaufen.“ Das Geheimnis des unerwarteten Erfolgs? Welte: „Der Grundstein war die A-Jugend, die 1966 das Endspiel um die oberbayerische Meisterschaft gegen 1860 4:6 nach Verlängerung verloren hatte. Diese Mannschaft ist dann durchgestartet.“

Drei Jahre hielt sich der TSV in der Landesliga, 1975 dann der Abstieg in die Bezirksliga. Welte: „Nach der Saison 1973/74 holte uns Starnberg Leistungsträger wie Pestinger, Fuchs und Herbinger weg. Das war der Anfang vom Ende. Diese Spieler waren einfach nicht zu ersetzen.“

Zum Triumph gab es die Meisterfeier und einen Mannschaftsausflug nach Mallorca

Aber das war in der Stunde des Aufstiegstriumphs noch nicht vorhersehbar. Die Herrschinger feierten erst mal bis zum Abwinken. Und holten dann das nach, was sie wegen des Wiederholungsspiels versäumt hatten. Anfang Juli ging’s – was damals noch etwas ganz Besonderes war – gemeinsam nach Mallorca. Als Sterl und Co. in München-Riem gerade im Flieger Platz genommen hatten, gab’s eine Durchsage des Kapitäns: „Wir begrüßen die Fußballmannschaft des TSV Herrsching, die den Aufstieg in die Landesliga geschafft hat.“ Was für eine Ehre für die „Himmelsstürmer“. Pestinger: „Da sind wir alle in unseren Sitzen zehn Zentimeter größer geworden.“

Übrigens: Für die Landesliga wurde beim TSV eine „Spesen-Ordnung“ eingeführt. Bei einem Sieg gab’s 30, bei einem Unentschieden 15 und bei einer Niederlage zehn Mark für jeden Spieler. Und: „Hacki“ Köhler spielte als einziger Aufstiegsheld nie für Herrsching in der Landesliga. Er wechselte als Spielertrainer zum SC Wörthsee. Ihr erstes Spiel in der Landesliga gewannen die Herrschinger mit 2:0 bei Meisterschafstfavorit TSG Pasing. Beide Tore erzielte – natürlich – Hubert Herbinger. (Thomas Ernstberger)