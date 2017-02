Kein Sieger bei Schützenfest zwischen Berg II und Söcking

© (c) MTV Berg

© (c) MTV Berg

MTV holt dreimal Rückstand auf

MTV Berg II - Richtig die Füße vertreten konnten sich die Balltreter aus Berg und Söcking. Insgesamt 31 Akteure setzten beide Trainer im ersten Vorbereitungsspiel nach der Winterpause ein.

Wie beim MTV so üblich, fielen wieder jede Menge Treffer. Den Anfang machte der Berger Benjamin Bodis mit einem Eigentor, dann egalisierte Michael Garke, bevor Maximilian Mammitzsch die Söckinger kurz vor der Pause erneut in Front schoss. Nach dem Seitenwechsel war Roman Greiner für den erneuten Ausgleich zuständig. Als Mammitzsch mit seinem zweiten Tor den Sportverein zum dritten Mal in Führung brachte, blieben die Männerturner durch Hendrik Cosack wieder nicht die passende Antwort schuldig.

Text: Christian Heinrich

Quelle: fussball-vorort.de