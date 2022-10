Klarer Derbysieg: SG überrollt den TSV Herrsching - Erster Erfolg für SCPP-Reserve

Klare Angelegenheit: Die SG Söcking/Starnberg um Thomas Morche (r.), dem ein Treffer gelang, schlug Patriot Misinis Herrschinger im Derby deutlich mit 6:0. Foto: Andrea Jaksch © Andrea Jaksch

Der TSV Herrsching kassierte gegen die SG Söcking/Starnberg eine deutliche Klatsche. Hechendorf gewann zuhause gegen Bernried komfortabel mit 4:1.

SF Breitbrunn – FC Seeshaupt 3:0 (3:0) Tore: 1:0 Wagner (19.), 2:0 Egen (25.), 3:0 Eisele (36.)

Die Sportfreunde Breitbrunn gewannen ihr Freitagsspiel gegen Seeshaupt verdient und ungefährdet. Die Mannschaft von Coach Sebastian Kolbeck war von Beginn an dominant gegen einen schwachen FCS. „Wir hatten Chancen ohne Ende“, sagte Kolbeck. Seine Elf war nach 19 Minuten zum ersten Mal durch Michael Wagner erfolgreich. Wenig später legten die Ammerseer durch Vincent Egen und Samuel Eisele nach. Der 3:0-Pausenstand war laut Kolbeck sogar noch glücklich für die Gäste. In Halbzeit zwei schaltete Breitbrunn in den Verwaltungsmodus.

SF Breitbrunn – TSV Tutzing 2:2 (1:0) Tore: 1:0 Marchetto (20.), 1:1 Weber (70.), 1:2 Beekmann (73.), 2:2 Lemberger (85.)

Ein rassiges Derby zwischen Breitbrunn und Tutzing endete leistungsgerecht 2:2. Für die Tutzinger von Coach Christian Mandlmeier war das Ergebnis erfreulicher als für die Sportfreunde, die einen Rückschlag im Kampf um die Plätze in der Aufstiegsrunde hinnehmen müssen. „Das Spiel vom Freitag steckte den Jungs definitiv noch in den Knochen“, sagte Trainer Sebastian Kolbeck. Der 3:0-Heimsieg gegen Seeshaupt (siehe Bericht links) war demnach sowohl in den Beinen als auch in den Köpfen. Mandlmeier hingegen war sehr zufrieden mit dem Spiel seiner Elf. Der TSV zeigte sich robust und kampfstark gegen die spielstarken Breitbrunner, die in der ersten Hälfte feldüberlegen waren. Bereits nach fünf Minuten gab es den ersten Aufreger: Einen Freistoß von Tutzings Andreas Ferg parierte SF-Keeper Max Lang sehenswert – aber laut Meinung der Tutzinger hinter der Linie. „Der Anfang eines chaotischen Spiels“, wie Mandlmeier sagte. Alex Marchetto besorgte das 1:0 für Breitbrunn, das weitere Chancen liegenließ. In der zweiten Halbzeit wurde Tutzing stärker und kam verdient zum Ausgleich durch ein Traumtor von Jonas Weber. Wenig später nutzte Lukas Beekmann das schläfrige Breitbrunner Abwehrverhalten und erzielte die Führung für den Außenseiter. Doch kurz vor Ende fiel das 2:2 durch Bastian Lemberger. „Am Ende können wir mit dem Punkt trotzdem leben“, so Mandlmeier.

SG Söcking/Starnberg – TSV Herrsching 6:0 (2:0) Tore: 1:0 Pfänder (23.), 2:0 Causevic (33.), 3:0 Morche (50.), 4:0 Pischetsrieder (55.), 5:0 Markovic (62.), 6:0 Natawan (83.)

Es war von Beginn an eine klare Angelegenheit zwischen der SG und Herrsching. „Starnberg hat auch in der A-Klasse nichts verloren“, sagte der neue TSV-Cheftrainer Sandro Pasalic. Nachdem Heinz Knötzinger unter der Woche zurückgetreten war, übernimmt nun der vorherige Co-Trainer bei Herrsching. Zum Start seiner Amtszeit versuchte Pasalic einiges. „Unser Plan war es, nicht mehr so viele lange Bälle zu spielen“, sagte er. Als Konsequenz lief er selbst trotz bereits sieben Saisontoren in der Innenverteidigung auf und verlieh seiner Mannschaft damit mehr Struktur. Nach 23 Minuten fiel dennoch das 1:0 für die Hausherren durch Marius Pfänder. Anschließend wurde der TSV hektischer. Das 2:0 durch Mujo Causevic war „ein Geschenk des Schiedsrichters“, wie Pasalic sagte. Positiv: Der sonst gute Unparteiische räumte den Fehler ein. In der zweiten Hälfte sah man einen Klassenunterschied. „Sie haben uns regelrecht fertig gemacht“, sagte Pasalic. Thomas Morche, Julius Pischetsrieder, Maurice Markovic und Mostafa Natawan sorgten für ein standesgemäßes Ergebnis. „Es war eine ganz gute Leistung“, sagte Starnbergs Trainer Maximilian Dietze, der weiterhin eine Menge Verbesserungsbedarf sieht. Im Stile eines Spitzenteams.

TSV Hechendorf – SV Bernried 4:1 (1:0) Tore: 1:0 Gschlößl (9.), 2:0 J. Lubrich (53.), 2:1 L. Dolderer (59.), 3:1 Amann (70.), 4:1 Huber (90./FE)

Mit einem 4:1 gegen Tabellenführer Bernried setzt Hechendorf ein Ausrufezeichen. „Heute ist alles super gelaufen“, sagte Trainer Tom Ruhdorfer. Bereits nach neun Minuten ging der TSV per Kopfball von Kapitän Florian Gschlößl in Front. In einer harten, fairen Partie gelang Jonathan Lubrich in der zweiten Halbzeit das 2:0. Wenig später traf Lennart Dolderer zum 1:2. Doch Hechendorf blieb ruhig und kam durch Vincent Amann zum verdienten 3:1. „Wir haben heute den Kampf angenommen und uns auf das harte Bernrieder Spiel eingelassen“, lobte Ruhdorfer. Gleichzeitig setzte sein Team spielerisch Akzente. Den Schlusspunkt setzte Mathias Huber per Strafstoß.

SC Pöcking-P. II – FC Seeshaupt 2:0 (0:0) Tore: 1:0 Richter (78.), 2:0 Neubacher (81.) – Rote Karte: Hofmann/SCPP (83., Meckern)

Einen wichtigen Dreier gab es für den SC Pöcking II. Gegen den formschwachen FCS holte das Team seinen lang ersehnten ersten Saisonsieg. Von Beginn an spürte Spielertrainer Alexander Kirst, der im Tor spielte, dass etwas möglich ist. „Sie waren zwar mit Ball ganz gut, kamen aber nie in gefährliche Räume“, sagte Kirst. Die besseren Chancen hatten trotz wenig Ballbesitz die Pöckinger. Nach der Pause wurde Seeshaupt stärker. Die Gäste waren nun deutlich überlegen. Mit einem Entlastungsangriff traf der SCPP allerdings zur Führung durch Andreas Richter. Drei Minuten später flog ein abgefälschter Freistoß von Leopold Neubacher zum Endstand ins Netz. tao