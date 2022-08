A-Klasse 11: 8:1! FSV-Reserve schießt BCF II ab - FC Geretsried schlägt MTV Berg II

Hubert Götzinger (l.) durfte einen 8:1-Sieg bejubeln - Andre Maier überrumpelte die Reserve des MTV Berg. © FuPa

Drei Spiele am Stück hat der FSV Höhenrain II nicht gewonnen. Und sich den Frust gegen die BCF-Reserve von der Seele geschossen. Der MTV Berg II unterliegt dem FC Geretsried.

FSV Höhenrain II – BCF Wolfr. II 8:1 (3:1)

Tore: 1:0, 2:0 F. Brücklmeier (9., 26.), 2:1 Ratte (41.), 3:1, 4:1 Kohlhammer (45., 60.), 5:1 Wioncek (67.), 6:1 F. Brücklmeier (71.), 7:1 Hochstrasser (81.), 8:1 F. Brücklmeier (85.)

Die FSV-Reserve kann sich nach drei sieglosen Spielen eindrucksvoll befreien. Mit einem Kantersieg gegen die Reserve des BCF Wolfratshausen setzte die Mannschaft von Trainer Hubert Götzinger ein gewaltiges Zeichen an die Konkurrenz. Entsprechend zufrieden konnte Götzinger mit seiner Mannschaft sein, die mit der frühen Führung durch Florian Brücklmeier den Grundstein für eine Machtdemonstration legte. Selbiger war es auch, der auf 2:0 erhöhte. Der Anschluss von Fabio Ratte hatte nur vier Minuten Bestand, da Felix Kohlhammer kurz vor der Pause den Zwei-Tore-Vorsprung wiederherstellte. Nach der Pause traf Kohlhammer sogar zum 4:1 und entschied das Spiel damit nach rund einer Stunde vorzeitig. Mathias Wioncek, zwei weitere Male der Mann des Spiels, Brücklmeier, und Xaver Hochstrasser sorgten für das überdeutliche Ergebnis. (tao)

FC Geretsried – MTV Berg II 3:1 (2:1)

Tore: 1:0, 2:0 Maier (11., 26.), 2:1 Simm (32.), 3:1 Faast (73.)

Der MTV Berg II verlor am Sonntag verdient mit 1:3 beim starken FC Geretsried. Die Mannschaft von Trainer Djoko Kalaba hat weiterhin mit personellen Problemen zu kämpfen und bekam noch dazu den Geretsrieder Torjäger Andre Maier nicht in den Griff. „In den ersten 25 Minuten haben wir dem falschen Spieler die Aufgabe gegeben, ihn zu decken“, sagte Kalaba selbstkritisch. Die Konsequenz waren zwei Tore des FCG-Torjägers, der damit sein Team früh auf die Siegerstraße brachte. In der Folge wurden die Berger besser. Ein schöner Sololauf von Maximilian Simm auf der linken Seite brachte die MTV-Reserve zurück in die Partie. In der Folge verteidigte Geretsried solide und ließ wenig gegen die bemühten Gäste anbrennen. Nach rund 70 Minuten war es Peter Faast, der nach einem langen Ball die Ruhe behielt und durch die Beine von MTV-Torwart Tobias Stingl zum 3:1 traf. „Es war eine Leistungssteigerung zum Höhenrain-Spiel“, sagte Kalaba. „Allerdings war es nicht genug gegen einen starken Gegner.“ (tao)