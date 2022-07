Knifflige Startaufgabe für TSV Gilching

Neue Saison, neue Mannschaft: Trainer Peter Schmidt (r.) hält den Kader für noch stärker als in der vergangenen Spielzeit. Dennoch ist er vorsichtig in seiner Prognose und sagt: „Man muss immer auf der Hut sein“. © TSV Gilching

Auftakt im Allgäu: Zum Start der neuen Saison treten die Landesliga-Fußballer des TSV Gilching-Argelsried an diesem Samstag (17 Uhr) beim VfB Durach an. Die Gilchinger Kapitänsbinde wechselt dabei nach einer gefühlten Ewigkeit den Besitzer.

Gilching – Peter Schmidt ist immer für eine Überraschung gut. Vor dem ersten Punktspiel der Saison am Samstag beim VfB Durach (17 Uhr) verkündet der Trainer des TSV Gilching-Argelsried sogar mehrere unerwartete Neuigkeiten aus dem Lager des Fußball-Landesligisten. So wird Maximilian Hölzl nach über zehn Jahren im Amt nicht mehr als Kapitän fungieren. Marco Brand wird am Samstag die Binde tragen.

Dabei spielt es keine Rolle, dass Hölzl aufgrund einer noch nicht lange zurückliegenden Corona-Erkrankung wohl nicht in der Startelf stehen wird. Der 31-Jährige ist durch seine Aufgabe als sportlicher Leiter genug eingespannt. „Im Beamtentum würde man so etwas Ämterhäufung nennen“, sagt Schmidt. Er sieht den 24 Jahre alten Brand als den idealen Nachfolger. „Er hat sich zu einem absoluten Führungsspieler im Mittelfeld entwickelt“, lobt der Trainer. Trotz seines noch recht jungen Alters hat Brand bereits 147-mal in der Landesliga das Trikot des TSV getragen.

Etwas unerwartet kommt auch Schmidts Entscheidung auf der Torhüter-Position. So wird nicht Neuzugang Sebastian Hollenzer, sondern Michael Suck in den ersten drei Partien zwischen den Pfosten stehen. „Das ist schon lange so abgesprochen. Der Sucki hat sich das einfach verdient, auf ihn kann man sich immer verlassen“, lobt Schmidt den 21 Jahre jungen Torwart, der in der vergangenen Saison nicht an Felix Ruml vorbeikam und nur dreimal halten durfte.

Ansonsten lässt sich der Gilchinger Übungsleiter kaum in die Karten schauen. Klar scheint lediglich, dass Routinier Christian Rodenwald nach auskurierten Herzproblemen sein Startelfdebüt nach knapp vier Monaten feiern wird. Im Mittelfeld ist Neuzugang Fabio Leutenecker gesetzt. In der Offensive sollen vor allem Marcel Ebeling und Murat Ersoy die Akzente setzen. Lucas Häusler konnte coronabedingt diese Woche nicht trainieren und fällt aus. Ansonsten hat Schmidt die Qual der Wahl: Er zählte 24 motivierte Akteure im Training unter der Woche.

Der Tabellendritte der erst vor wenigen Wochen zu Ende gegangenen Saison scheint bereit zu sein, die Startaufgabe ist jedoch unangenehm. „Uns erwartet ein sehr schwer zu bespielender Gegner, der sich in den vergangenen Jahren sehr gut entwickelt hat“, lobt Schmidt die Gastgeber. Alle vier bisherigen vier Duelle zwischen beiden Teams waren eng. Im ersten Spiel dieses Jahres kamen die Gilchinger zu Hause gegen den VfB nicht über ein 1:1 hinaus und ließen zwei wertvolle Zähler im Aufstiegsrennen liegen. In der Rückrundentabelle landete der Kemptener Vorort-Club sogar drei Punkte vor dem am Ende doch arg schwächelnden TSV. Und vor diesem Spiel lautet die Parole: „Das Kampfziel auswärts bleibt wie immer ein Punkt“, sagt Schmidt.