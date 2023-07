Toto-Pokal Zugspitze: Gautinger SC trifft auf SV Germering – FC Aich gastiert beim TV Stockdorf

Von: Michael Grözinger

Sowohl der Gautinger SC als auch der TSV Pentenried sind dabei. Letzterer hat aber ein Freilos. © Metzler

Im Kreis Zugspitze stehen die Toto-Pokalspiele diese Woche an. Der Gautinger SC spielt gegen den SV Germering, der FC Aich ist beim TV Stockdorf.

Landkreis Starnberg – Fünf Mannschaften aus dem Würmtal nehmen heuer am Kreispokal des Bayerischen Fußball-Verbands, dem Toto-Pokal, teil. Während der Kreis München mit Kreisklassist TSV Gräfelfing und C-Klassist DJK Würmtal erst im August in den Wettbewerb startet, stehen im Kreis Zugspitze bereits in dieser Woche die Erstrundenspiele an.

So trifft der Gautinger SC (Kreisklasse) heute auswärts auf A-Klassist SV Germering (19.15 Uhr, Max-Reger-Straße). GSC-Coach Bernd Ziehnert dachte in erster Linie an die Junioren, als er die Würmtaler zum ersten Mal überhaupt für den Pokal meldete: „Ich wollte die neuen jungen Spieler gerne mal auf gutem Niveau testen.“ Zudem lockten Pokalpartien unter der Woche vielleicht den einen oder anderen Spieler mehr auf den Platz, als es ein normales Training täte.

Um 19.30 Uhr heute hat A-Klassist TV Stockdorf den FC Aich (Kreisliga) zu Gast an der Maria-Eich-Straße. Der TSV Pentenried hat in der ersten Runde ein Freilos. (mg)