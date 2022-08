Kreisklasse 2: Brand wechselt Derby-Sieg ein - SV Inning unterliegt Puchheim

Der Joker hat gestochen: Der eingewechselte Julian Batzer markierte für den TSV Gilching II im Derby gegen den Gautinger SC in der 72. Minute das Tor des Tages. Foto: Andrea Jaksch © Andrea Jaksch

Der Gautinger SC verliert das Derby beim TSV Gilching II. Joker Batzer erzielte den Siegtreffer. Der SV Inning muss sich derweil zuhause geschlagen geben.

TSV Gilching-A. II – Gautinger SC 1:0 (0:0)

Tor: 1:0 Batzer (72.)

Schneller Ball auf nassem Kunstrasen, viele unnötige Ballverluste auf beiden Seiten: Ein besonders schön anzuschauendes Kreisklassen-Spiel war das 1:0 im Landkreis-Derby zwischen dem TSV Gilching II und dem Gautinger SC nicht. Aber am Einsatz mangelte es nicht. Gerade Gautings Trainer Bernd Ziehnert war angetan von seiner „Notelf“, die er wegen der vielen Urlauber im Kader auf den Platz geschickt hatte. „Das war eine super Teamleistung. Wir haben uns gut verkauft, obwohl wir den Kunstrasen nicht gewöhnt sind.“ Die Gilchinger kennen ihren Platz eigentlich ganz gut, hatten aber trotzdem Probleme damit, wie TSV-Coach Robert Brand einräumte: „Gauting hat gut mitgespielt und es uns nicht einfach gemacht.“ Die drei Punkte blieben trotzdem in Gilching. Es war der vierte Sieg im vierten Saisonspiel –und Brand wechselte ihn quasi ein. Anton Michl und Julian Batzer waren nur wenige Minuten auf dem Platz, als Michl seinen Kollegen nach einer schönen Einzelleistung bediente. Gautings Torwart Andre Noske war bereits ausgespielt, Batzer musste nur noch einschieben – 1:0 (72.).

Maximilian Michl und Emre Acku hatten in Hälfte eins aussichtsreiche Möglichkeiten für Gilching gehabt. Auf der anderen Seite setzte Helmut Merkl einen Freistoß knapp drüber. In einer Situation hätte Gauting sogar in Führung gehen können – als TSV-Torwart Michael Suck den Ball nicht richtig traf und dann, 20 Meter vor dem Tor, relativ leicht zu überwinden gewesen wäre. Eine ähnliche Szene gab es in Hälfte zwei allerdings auch für die Gilchinger, doch Maximilian Michl verpasste die Chance. Nach dem 1:0 konnte sich der GSC keine zwingenden Möglichkeiten mehr erspielen. „Da sind wir auf dem Zahnfleisch dahergekommen. Und auf der Bank mangelte es an offensiven Alternativen“, berichtete Coach Ziehnert. Bitter für Gauting: Bei Torjäger Sebastian Lebek brach die alte Bänderverletzung wieder auf. (gma)

SV Inning – FC Puchheim 2:3 (1:1)

Tore: 0:1 Rotter (25.), 1:1 Schmid (41./FE), 1:2 Sollinger (64.), 1:3 Lutz (66.), 2:3 Leitmeier (90.+5) – Zeitstrafe: Schmid/Inning (90.+1)

Der SV Inning kommt in dieser Saison noch nicht so richtig in Tritt. Das Team von Trainer Wolfgang Kampinski verlor am Sonntag gegen den FC Puchheim mit 2:3 und kassierte damit im vierten Saisonspiel bereits die dritte Niederlage. Kampinski hadert vor allem mit einer Schwäche seiner Mannschaft. „Unsere Chancenverwertung ist fast eine Katastrophe. Wenn du fünf, sechs große Chancen hast und sie nicht machst, wird es schwer“, sagte der Inninger Coach. Aber auch die Defensive ist mit im Schnitt drei Gegentoren pro Spiel ausbaufähig. „Vorne machen wir sie nicht, hinten machen wir zu viele einfache Fehler und lassen uns dadurch runterziehen“, so der Kampinski.

Gegen Puchheim gerieten die Hausherren nach 25 Minuten durch den Treffer von Simon Rotter in Rückstand, danach zeigte die SVI-Mannschaft jedoch die richtige Reaktion und kam durch einen von Simon Schmid verwandelten Foulelfmeter zum zwischenzeitlichen Ausgleich (41.). Im zweiten Durchgang ließen die Gastgeber zum Unmut ihres Trainers mehrere gute Möglichkeiten liegen, Puchheim hingegen agierte effektiv und traf innerhalb von nur drei Minuten durch Maximilian Sollinger und Jannik Lutz zweimal (64., 66.). Daniel Leitmeier konnte zwar in der Nachspielzeit noch einmal auf 2:3 für die Ammerseer verkürzen, anschließend pfiff der Schiedsrichter aber nicht einmal mehr an. (te)