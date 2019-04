Gautinger SC klettert auf Relegationsplatz

Kreisklasse 1: Gautinger SC gewinnt beim FSV Aufkirchen

Der Gautinger SC landet beim FSV Aufkirchen einen 3:2 Auswärtssieg. Stürmer Moritz Rindermann erzielte einen Doppelpack.

Der Gautinger SC fängt an, zu klettern. Nach dem 3:2-Sieg beim FSV Aufkirchen schob sich der Abstiegskandidat auf einen Relegationsplatz vor. „Das tut uns gut“, sagte Trainer Michael Kaiser erfreut. Allerdings hatten die Gautinger auch jede Menge Glück. „Aufkirchen hätte den Sieg verdient gehabt“, räumte der Coach offen ein. Der FSV war jedoch nicht clever genug, um aus seiner Überlegenheit die nötigen Tore zu machen. Dabei hatte die Partie für die Hausherren optimal begonnen. Sechs Minuten waren gespielt, da gelang Georg Rothenfußer bereits das 1:0. Als Patrick Brauch kurze Zeit später erhöhte, sah es zappenduster für den Aufsteiger aus. Doch der machte das, was in einer solchen Lage das Beste ist: Tore. Kapitän Julian Feser stellte den Anschluss wieder her. Aber auch die Aufkirchener sorgten für Spannung, weil sie ihre hochkarätigen Möglichkeiten liegenließen. „Da wäre es entschieden gewesen“, gab Kaiser zu. Sein Team landete in der Schlussphase den Lucky Punch. Moritz Rindermann stellte mit dem Ausgleich den gesamten Spielverlauf auf den Kopf. Weil es so schön war, schlug der Stürmer drei Minuten vor dem Abpfiff noch einmal zu. „Die Mannschaft glaubt wieder an sich“, sagte Kaiser. Wenn seine Spieler jetzt noch ins Training kommen, wird es vielleicht noch etwas mit dem Klassenerhalt.

FSV Aufkirchen –Gautinger SC 2:3 (2:1)

Gautinger SC: Hennen; Binder, Schoele, Dietzel, N.Merkl, Uysal, Lehner, Lebek, Hartlieb, M.Rindermann, Feser (C)

Tore: 1:0 Rothenfußer (6.), 2:0 Brauch (11.), 2:1 Feser (12.), 2:2, 2:3 M.Rindermann (79., 87.)