Kreisklasse 2: Gilching II fertigt Oberalting mit 7:2 ab – erster Saisonsieg für Pentenried

Besorgte für den TSV Gilching II das 2:0: Maximilian Michl erzielte gegen Oberalting sein drittes Saisontor. Foto: D. rutt © D. rutt

Ein Spieltag für Reserveteams: Der SC Unterpfaffenhofen II siegt gegen Gauting, Gilching II fegt Oberalting vom Platz. Kreisklasse 2 kompakt.

TSV Oberalting-Seefeld – TSV Gilching-A. 2:7 (1:5)

Tore: 0:1 Baran (10.), 0:2 Michl (20.), 0:3 Baran (27.), 1:3 Tekeli (36.), 1:4, 1:5 Dayik (38., 44.), 1:6 Sadat (59.), 1:7 Batzer (62.), 2:7 Schröter (76.) – Gelb-Rot: Tekeli/Oberalting (81., wdh. Foulspiel)

Die zweite Mannschaft des TSV Gilching-Argelsried hat ihren guten Saisonstart perfekt gemacht. Die Gilchinger Fußballer setzten sich am Samstagvormittag im Derby beim TSV Oberalting-Seefeld deutlich mit 7:2 (5:1) durch und führen dank dreier Siege aus drei Spielen die Tabelle der Kreisklasse 2 vor dem punktgleichen TSV Alling an.

„Der Spielverlauf war ähnlich klar wie das Ergebnis. Wir waren in allen Belangen deutlich überlegen und haben die Tore sehr schön herausgespielt“, sagte Christoph Meißner, Co-Trainer der Landesliga-Mannschaft, der den im Urlaub weilenden Robert Brand vertrat und in der Schlussphase selbst für ein paar Minuten auf dem Platz stand. Oberaltings Trainer Thomas Dötsch räumte ein: „Wir konnten angesichts unserer aktuellen Personalsituation und mit unserem derzeitigen Fitnesszustand nicht mit Gilching mithalten. Die Niederlage war auch in der Höhe verdient.“ In der neu formierten Oberaltinger Mannschaft brauchen die Spieler, die nach längerer Fußballpause wieder eingestiegen sind, laut Dötsch noch etwas Zeit. Zudem mussten die Gastgeber einige Ausfälle kompensieren. So stand etwa wegen eines kranken und eines verletzten Torhüters der 48-jährige Torwarttrainer Thorsten Pipenburg-Veitweber zwischen den Pfosten.

Bereits nach einer halben Stunde lagen die Gäste dank der Treffer von Fabian Baran (10., 27.), und Maximilian Michl (20.) mit 3:0 in Führung. Murat Tekeli konnte zwar kurzzeitig auf 1:3 verkürzen (36.), doch noch vor dem Seitenwechsel fand Yasar Dayik mit einem Doppelpack die passende Antwort (38., 44.). Mojeeb Sadat (59.) und Julian Batzer (62.) legten im zweiten Durchgang noch zwei weitere Gilchinger Treffer nach, Eric Schröter gelang nach einem Eckball von Jean-Luca Dötsch immerhin noch der zweite Ehrentreffer für Oberalting (76.). In einer fairen Partie gab es kurz vor dem Abpfiff allerdings noch einen Schock-Moment: Gäste-Torwart Michael Suck war nach einem Zusammenprall beim Rauslaufen kurzzeitig bewusstlos und musste mit dem Krankenwagen abtransportiert werden. „Wir wünschen ihm von unserer Seite gute Besserung“, sagte Dötsch. Meißner konnte am Abend glücklicherweise bereits Entwarnung geben. „Ich hatte Kontakt zu ihm, es geht ihm so weit gut.“

Gautinger SC – SC U’pfaffenhofen II 0:3 (0:1)

Tore: 0:1 Weber (11.), 0:2 Reitberger (49.), 0:3 Celik (56.)

Eigentlich haben die Fußballer des Gautinger SC gute Erinnerungen an die Reserve des SC Unterpfaffenhofen-Germering. Schließlich schafften die Gautinger 2019 in der Relegation gegen die „Upfer Buam“ den Klassenerhalt in der Kreisklasse, der SCUG II hingegen blieb damals in der A-Klasse. Inzwischen ist das Team in der Kreisklasse angekommen. Im ersten Kreisklasse-Duell der Kontrahenten setzten sich die Gäste aus Germering am Sonntag deutlich 3:0 durch. „Wir wurden nicht an die Wand gespielt, aber wir haben viele einfache Fehler gemacht und wurden mit einfachen Mitteln geschlagen“, fasste GSC-Coach Bernd Ziehnert zusammen. In der ersten Hälfte hielt sein zusammengewürfeltes Team aus Spielern der ersten und zweiten Mannschaft noch recht ordentlich mit. Doch bereits nach elf Minuten rutschte der improvisierten Gautinger Innenverteidigung einer der vielen langen Bälle durch, Florian Weber schoss die Gäste in Führung. „Zurzeit haben wir fast keine Innenverteidiger und keine Stürmer. Dann wird es natürlich schwer, ein Spiel zu gewinnen“, haderte Ziehnert.

Kurz nach dem Seitenwechsel legte Dominik Reitberger nach einem weiteren langen Ball den zweiten Treffer nach. „Dann gingen die Köpfe nach unten. In solchen Situationen fehlt uns die Jetzt-erst-recht-Mentalität“, so der Gautinger Übungsleiter. Spätestens nach dem dritten Treffer durch Adem Celik (56.) war die Partie entschieden. Angesichts der komplizierten Personalsituation rechnet Ziehnert noch mit weiteren schwierigen Wochen. „Wir müssen uns irgendwie durchwursteln.“

FC Puchheim – TSV Pentenried 1:2 (0:1)

Tore: 0:1 Krafft (43.), 0:2 Papelitzky (76.), 1:2 Lutz (85./FE)

Noch vor einer Woche konnte es Alexander Strahberger, Trainer des TSV Pentenried, nicht fassen, dass seine Mannschaft trotz starker Leistung gegen den SV Inning ohne Punkt vom Platz ging. Doch eine Woche später haben die Pentenrieder beim FC Puchheim den ersten Sieg nach dem Aufstieg in die Kreisklasse eingefahren – und diesmal hatte Strahberger gut lachen. „Kaum spielst du schlecht, gewinnst du“, sagte der TSV-Coach nach dem 2:1-Erfolg seines Teams beim FC Puchheim.

Spielerisch kam von seiner Mannschaft wenig, die Gastgeber aus Puchheim hatten deutlich mehr Ballbesitz. Doch weil den Puchheimern die nötige Durchschlagskraft fehlte und zwei Pentenrieder sich jeweils ein Herz fassten und aus der Distanz abzogen, gingen die Römerfelder als Sieger vom Platz. Mitte des ersten Durchgangs entschärfte TSV-Keeper Jan Krohn einen Abschluss der Heimmannschaft stark, und kurz vor dem Seitenwechsel brachte Nicolas Krafft mit einem „Mega-Sonntagsschuss“ (Strahberger) die Gastgeber in Führung.

Im zweiten Durchgang war der FC Puchheim weiterhin das bessere Team, doch das Tor traf erneut der TSV Pentenried. Nach einem weiteren Fernschuss aus über 20 Metern von Björn Papelitzky durften die Gäste ein zweites Mal jubeln (76.). Zwar schwanden mit zunehmender Spieldauer die Kräfte, und Strahberger musste gefühlt im Minutentakt wechseln, doch Puchheim kam nur noch durch einen umstrittenen, von Krafft verursachten Foulelfmeter zum Anschlusstreffer. In der Schlussphase ließen die Gäste keine zwingenden Chancen mehr zu und waren überglücklich über den ersten Sieg nach dem Aufstieg in die Kreisklasse. (te)