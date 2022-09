Kreisklasse 2: TSV Gilching II in Halbzeit eins gnadenlos - Oberalting schlägt Alling

Kompakt

Die Gilchinger Reserve überrolt den TSV Alling förmlich, der FC Puchheim macht vier Tore gegen Gauting und Oberalting gibt die passende Antwort.

TSV Oberalting-Seefeld – TSV Alling 2:0 (2:0)

Tore: 1:0, 2:0 Tekeli (17., 45.+3)

Der TSV Oberalting-Seefeld hat die richtige Antwort auf die 0:5-Klatsche vor einer Woche beim FC Puchheim gegeben. Gegen den als Tabellenzweiten angereisten TSV Alling feierte das Team von Trainer Thomas Dötsch am Freitagabend einen 2:0-Sieg. „Alling hat eine bockstarke Mannschaft und steht zurecht dort oben, aber über 90 Minuten geht das Ergebnis in Ordnung“, sagte Dötsch und ergänzte: „Der Sieg tut uns richtig gut.“ Erstmals in dieser Saison blieb Oberalting am Freitagabend ohne Gegentor – und das, obwohl wegen zahlreicher Ausfälle mit Eric Schröter ein gelernter Feldspieler im Tor stand. „Er hat eine ordentliche Leistung gezeigt“, kommentierte Dötsch. Allzu viel bekam Schröter vor allem in der Anfangsphase nicht zu tun. In der ersten Halbzeit sah der TSV-Coach einen dominanten Auftritt seines Teams. Folgerichtig gingen die Hausherren nach 17 Minuten in Führung: Der von Jean-Luca Dötsch in Szene gesetzte Benedikt Huber bediente Murat Tekeli, der sich allein vor dem Tor keine Blöße gab. In der Nachspielzeit des ersten Durchgangs legte Tekeli nach einer ähnlichen Situation den zweiten Treffer nach, wieder nach vorherigem Zusammenspiel von Huber und Dötsch. Mahbob Sadat Sayed vergab eine weitere Großchance. Im zweiten Durchgang wurde Alling stärker, konnte sich aber keine zwingenden Chancen erspielen. Auch Oberalting blieb gefährlich, die beste Möglichkeit hatte Roman Hüttling, der mit einem Kopfball an der Latte scheiterte (50.). Somit blieb es bei einem recht souveränen 2:0-Sieg, der den Gastgebern für die anstehenden Aufgaben beim TSV Pentenried (Dienstag, 19.30 Uhr) und beim Gautinger SC (Sonntag, 14 Uhr) Mut machen sollte. Dötsch: „Dieses positive Gefühl wollen wir jetzt in die englische Woche mitnehmen.“

TSV Gilching-Argelsried II – TSV Pentenried 3:0 (3:0)

Tore: 1:0 Obermeyer (8.), 2:0 Hornung (23./FE), 3:0 M. Michl (28.)

Bisher läuft es in dieser Saison absolut rund beim TSV Gilching-Argelsried II. Dank eines souveränen 3:0-Erfolgs gegen den TSV Pentenried steht das Team von Trainer Robert Brand mit der starken Ausbeute von 16 Punkten nach sechs Spielen an der Tabellenspitze der Kreisklasse 2. „Jetzt haben wir unser Zwischenziel erreicht und schon mal ein gutes Polster“, sagte Brand zufrieden. Bereits nach 30 Minuten lagen die Gastgeber am gestrigen Sonntag mit 3:0 in Führung. „Wir waren sehr aggressiv und sind gut ins Spiel gekommen. Besonders Anton Michl war überragend“, lobte Brand. Michl setzte beim ersten Treffer Torschütze Hendrik Obermeyer per Steilpass in Szene (8.), holte dann einen Strafstoß heraus, den Lukas Hornung sicher verwandelte (23.), und bediente fünf Minuten später Maximilian Michl, der aus kurzer Distanz nur noch zum 3:0 einschieben musste. „In der ersten Halbzeit wurden wir überrollt“, räumte Pentenrieds Trainer Alexander Strahberger ein. Nach dem Seitenwechsel kamen die für ihre Aufholjagend fast schon berüchtigten Pentenrieder jedoch besser ins Spiel, und die Gilchinger, deren Einwechselspieler nicht alle die größte Einsatzbereitschaft zeigten, spielten nicht mehr mit der letzten Konsequenz nach vorne. Tore fielen keine mehr. „Die erste Halbzeit müssen wir schnell vergessen, an die zweite müssen wir anknüpfen“, sagte Strahberger.

Gautinger SC – FC Puchheim 2:4 (2:0)

Tore: 1:0, 2:0 Meyer (28., 40.), 2:1 Civgin (53.), 2:2 Mohr (75.), 2:3 Prothmann (76.), 2:4 Serter (78.)

45 Minuten lang sah es danach aus, als könnte der Gautinger SC erstmals in dieser Saison den Platz als Sieger verlassen. Die einzigen drei Punkte hat der GSC am Grünen Tisch gegen den TSV Oberalting eingefahren. Gegen den neuen Tabellenzweiten FC Puchheim brachte Doppelpacker Lasse Meyer die Gastgeber mit 2:0 in Führung (28., 40.). „In der ersten Halbzeit war es wirklich ein gutes Spiel“, sagte GSC-Coach Bernd Ziehnert. Doch nach dem Seitenwechsel kamen die Hausherren an ihre Grenzen. „Das war ein richtiger Zusammenbruch, körperlich und auch von der Psyche.“ Vor allem das Mittelfeld sei „tot“ gewesen. Cengiz Civgin verkürzte auf 1:2 (53.), und dann kassierten die Gautinger innerhalb von nur vier Minuten durch Daniel Mohr, Janni Prothmann und Simon Serter drei Gegentore (75., 76., 78.). Dank des neuen Modus’ ist trotz der verkorksten Hinrunde noch nichts verloren. Dennoch hofft Ziehnert auf einen Umschwung noch vor der Winterpause: „Nach der Wiesn sind hoffentlich mal vier Wochen lang alle da, und wir können anständig trainieren und spielen.“ (te)