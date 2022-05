Kreisklasse 3: Alle spielen für Perchting - trotz 1:4-Schlappe gerettet

Von: Christian Heinrich

Trotz Niederlage bleibt der TSV Perchting-Hadorf (l. Kajetan Lösch) sicher Kreisklassist. Foto: Andrea Jaksch © Andrea Jaksch

Der TSV Perchting verliert deutlich gegen den ESV Penzberg, darf aber trotzdem den Klassenerhalt feiern. Höhenrain spielt Remis gegen Uffing.

TSV Perchting-Hadorf – ESV Penzberg 1:4 (0:3)

Tore: 0:1 Güven (3.), 0:2, 0:3 Reicheicher (7., 13.), 1:3 Glas (51.), 1:4 Szekeli (81.) – Gelb-Rot: Kammerlander/TSV (wiederh. Foulspiel/84.)

Die Rückkehr von Klaus Fahrner an seine alte Wirkungsstätte hatten sich die Perchtinger nicht so vorgestellt. Unfreiwillig verteilten sie einige Gastgeschenke an ihren ehemaligen Coach, dessen Mannschaft sie gerne für ihn in Empfang nahm. Schließlich stand den Eisenbahnern vor der Partie das Wasser im Abstiegskampf bis zum Hals. Die Schwarz-Gelben benötigten dagegen nur noch einen Punkt, um absolut sicher für die kommende Saison zu gehen, und so spielten sie auch. „Es hat auch so gereicht“, war Christoph Kammerlander erleichtert, dass seine Elf trotz der Niederlage den direkten Klassenerhalt geschafft hat. Denn auf den anderen Plätzen der Kreisklasse 3 spielten alle Mannschaften für den TSV und seinen Trainer. Der 0:3-Rückstand nach nicht einmal einer Viertelstunde war den Platzherren noch geschmeichelt. „Wir hätten höher zurückliegen müssen“, räumte der Coach ein. Warum seine Mannschaft im vorletzten Heimspiel der Saison vor 200 Zuschauern überhaupt nichts zuwege brachte, blieb Kammerlander schleierhaft. Denn die Kulisse hätte sich eigentlich förderlich auf die Motivation der Platzherren auswirken sollen. Erst nach dem Seitenwechsel riss sich seine Elf zusammen und kam durch Stefan Glas zum 1:3. Danach spielte der TSV recht ordentlich und hätte durch Christoph Aschermann durchaus noch den Anschluss zum 2:3 schaffen können. Der vergab jedoch freistehend. Als Tobias Szekeli mit einem Hammer aus 35 Metern das 4:1 besorgte, war die Partie endgültig gelaufen. „Die Luft ist schon irgendwie raus“, stellte Kammerlander fest. Seine Spieler sehen nur noch dem Ende der Saison entgegen. Nächste Woche ist es dann endlich so weit.

FSV Höhenrain – SV Uffing 1:1 (0:1)

Tore: 0:1 Popp (30.), 1:1 Mühr (86.)

„Verlieren verboten“, lautete die Devise, mit der Peter Hösl seine Fußballer in die Partie gegen Uffing schickte. Nachdem sie bereits das Hinspiel mit 1:2 verloren hatten, sollte nach Ansicht des Höhenrainer Trainers nun ein Sieg gegen den Rivalen vom Staffelsee herausspringen. Nach der ersten Halbzeit sah es aber eher nach einer Niederlage aus, weil Florian Popp nach einer halben Stunde das 0:1 erzielt hatte. In der Pause schwor Hösl sein Team noch einmal richtig auf die zweiten 45 Minuten ein, was den gewünschten Effekt nach sich zog. Hösl war mit der Darbietung seiner Spieler nach dem Seitenwechsel zufrieden: „Die Mannschaft hat richtig Gas gegeben.“ So sprang fünf Minuten vor dem Abpfiff immerhin noch der verdiente Ausgleich durch Andreas Mühr heraus, der aus elf Metern traf. „Es ist schwierig, sich jetzt noch zu motivieren“, räumte Hösl ein. Weder für sein Team noch für den Gegner stand in dieser Begegnung noch irgendetwas auf dem Spiel. (hch)