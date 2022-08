Kreisklasse 5: TSV Perchting meldet sich zurück - Dießen spielt erneut nur Remis

Das Tor des Tages erzielte Spielertrainer Christoph Kammerlander zum wichtigen 1:0-Heimsieg seines TSV Perchting-Hadorf gegen den TSV Benediktbeuern. Foto: dagmar rutt © dagmar rutt

Der TSV Perchting-Hadorf ist das einzige siegreiche Team des Spieltags. Die Aufsteiger Erling-Andechs und MTV Dießen spielen Remis. Kreisklasse 5 kompakt.

TSV Perchting-Hadorf – TSV Benediktbeuern 1:0 (1:0)

Tor: 1:0 Kammerlander (9.) - Rot: Heinze/Benediktbeuern (90.+3, Spielerbeleidigung) – Zeitstrafen: Kammerlander/Perchting (58., Meckern), Stuhler/Perchting (71., Meckern)

Der Gewinner des Spieltages in der Kreisklasse 5 hieß TSV Perchting-Hadorf. Während die anderen drei Partien allesamt Unentschieden endeten, meldeten sich die schwarz-gelben Fußballer nach zwei Auftaktpleiten zurück. Sie bezwangen am Sonntag den zuvor zweimal siegreichen Aufstiegsanwärter aus Benediktbeuern 1:0. „Es war sehr emotional“, berichtete Perchtings Spielertrainer Christoph Kammerlander. Er musste aufgrund zahlreicher Ausfälle tief in die Trickkiste greifen. Dort zauberte er die Routiniers Manuel Kirschenhofer und Luigi Martorana hervor, die ihren Ruhestand für eine Partie unterbrachen. Kirschenhofer stand auch in der Startelf und stabilisierte die zuletzt wacklige Perchtinger Defensive. Im Angriff musste Kammerlander trotz vierwöchiger Trainingspause ran, weil sich am Vormittag auch noch Tobias Leskien abmelden musste. In der 9. Minute überraschte Florian Fuchs die Gäste-Abwehr mit einem flach ausgeführten Freistoß in den Lauf von Kammerlander, der zum 1:0 vollstreckte. „Das war ganz spontan, wir haben uns kurz zuvor angeschaut und hatten die gleiche Idee“, verriet Kammerlander. Danach spielten die Hausherren mit viel Leidenschaft und hatten bei den wenigen Großchancen der Gäste auch mal den Papst in der Tasche. „Wir haben uns den Sieg schwer erkämpft“, resümierte Kammerlander.

TSV Erling-Andechs – FCK Schlehdorf 1:1 (0:0)

Tore: 0:1 Siegert (47.), 1:1 Erras (58., Handelfmeter)

Der viele Regen der vergangenen Tage war für die Fußballer des TSV Erling-Andechs Grund genug, um am Samstag im Heimspiel gegen den FC Kochelsee Schlehdorf mal wieder auf ihren Kunstrasen auszuweichen. „Wir wollen unseren Hauptplatz ja nicht unnötig ruinieren“, sagte Erlings sportlicher Leiter Thomas Wandinger. Doch das war nicht der einzige Aspekt. „Wir spielen einfach gerne drauf. Das ist ein Untergrund, der uns Spaß macht“, teilte Wandinger mit. Im Spiel gegen die Schlehdorfer hielt war es aber schnell vorbei mit der Freude beim Aufsteiger. Nach gutem Start und Topchance für Manuel Öhler entwickelte sich eine temporeiche Begegnung mit vielen Fehlpässen auf beiden Seiten. Nach der Pause waren die Gäste wacher und drückten den Ball im dritten Anlauf über die Linie. Doch Erling antwortete. Im Zweikampf mit Jan Hirsch nahm ein Schlehdorfer die Hand zur Hilfe, um den Ball zu klären. Den fälligen Strafstoß verwandelte Martin Erras. Viel mehr passierte danach jedoch nicht mehr. „Es war ein leistungsgerechtes Unentschieden“, bilanzierte Wandinger.

MTV Dießen – SG Antdorf/Iffeld. 2:2 (0:2)

Tore: 0:1 Oswald (30.), 0:2 Calliari (32.), 1:2 Wagner (69.), 2:2 Neiser (78.) – Gelb-Rot: Coban/Antdorf (90.+2)

Das Warten auf den ersten Sieg nach dem Aufstieg in die Kreisklasse geht weiter. „Es ist schade, dass wir keine der drei Partien irgendwie für uns entscheiden konnten“, sagte Dießens Trainer Philipp Ropers nach der dritten Punkteteilung im dritten Saisonmatch. Selbst die erfolgreiche Aufholjagd nach 0:2-Rückstand konnte ihn nicht milde stimmen. „Wir hätten das Spiel dennoch gewinnen können“, stellte er fest. Ärgerlich waren aber besonders die beiden Gegentore innerhalb von drei Minuten. „Das ging viel zu einfach“, kommentierte er. Die Moral seiner jungen Mannschaft ist aber intakt. Dominik Wagner gelang nach einem guten Spielzug mit einem Schlenzer der Anschlusstreffer (69.). Alexander Neiser erzielte nur neun Minuten später das 2:2. Es hätte noch besser für den Neuling kommen können, doch der Schiedsrichter gab den vermeintlichen Treffer zum 3:2 nicht. „Dazu sage ich besser nichts“, so Ropers. Insgesamt sei das Unentschieden aber gerecht gewesen. (toh)