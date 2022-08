Kreisklasse 5: „Eine bitterere Niederlage gibt es nicht“ - TSV Perchting verpatzt Auftakt

Zerknirscht nach der erste Saisonniederlage: Perchting-Coach Christoph Kammerlander. © TSV Perchting-Hadorf

Tobias Rampf verschießt einen Elfmeter in der Nachspielzeit und der TS Perchting verliert. Dießen spielt zum Auftakt 3:3. Kreisklasse 5 kompakt.

MTV Dießen – FCK Schlehdorf 3:3 (:)

Albtraumstart für den TSV Perchting-Hadorf: „Eine bitterere Niederlage gibt es nicht“, haderte Spielertrainer Christoph Kammerlander nach der unnötigen Niederlage am Sonntag. Die Perchtinger Fußballer dominierten die Partie über weite Strecken, doch der Ball wollte einfach nicht ins Gästetor. „Wir waren irgendwie ein bisschen verkrampft vor dem Tor“, bedauerte Kammerlander. So scheiterten im ersten Durchgang Marco Stuhler (2) und Raphael Bott (1). Nach der Pause wurden die Hausherren noch überlegener. Es haperte jedoch oft am entscheidenden Zuspiel. Zudem vergab Stefan Glas zwei Topchancen bei Standardsituationen. Richtig übel wurde es aber erst in der Nachspielzeit. Zunächst vergab Tobias Rampf einen schmeichelhaften Foulelfmeter für die nach einer gelb-roten Karte in Überzahl spielenden Perchtinger. Als wäre das noch nicht ärgerlich genug gewesen, trafen die sonst harmlosen Penzberger mit der letzten Aktion des Spiels. „Die Mannschaft ist gefestigt genug, um mit diesem heftigen Rückschlag gut umzugehen“, sagte Kammerlander trotzig.

Tor: 0:1 Schweiger (90.+4) – Zeitstrafen: Bott/TSV (66., Unsportlichkeit), Schumacher/ESV (66., wiederholtes Reklamieren) – Gelb-Rot: Schumacher/ESV (85., Foulspiel) – Bes. Vorkommnisse: Tobias Rampf (Perchting) scheitert mit Foulelfmeter an Penzbergs Torwart Niclas Küblbeck (90.+2)

Tore: 1:0 Coso (35.), 1:1 (49.), 1:2 (58.), 2:2 Steffes (81.), 3:2 Schranner (85., Foulelfmeter), 3:3 (90.+1)

Nur wenige Augenblicke haben dem MTV Dießen zum perfekten Saisoneinstand gefehlt. In letzter Minute kassierte der Aufsteiger gegen den FCK Schlehdorf den Ausgleich zum 3:3. „Auch wenn das Unentschieden am Ende gerecht war, so ein spätes Gegentor zu bekommen, ist immer bitter“, sagte MTV-Spielertrainer Philipp Ropers die erste Partie nach fünf Jahren in der Kreisklasse. Bereits in der ersten Hälfte hätten die Gastgeber am Sonntagabend für eine Vorentscheidung sorgen können. Trotz einiger Möglichkeiten traf aber nur Nikolas Coso mit einem sehenswerten Volleyschuss ins Netz. Nach der Pause fanden die Schlehdorfer besser in die Begegnung und drehten die Partie innerhalb knapp einer Viertelstunde. In dem spannenden und hitzigen Spiel überschlugen sich in der Schlussphase die Ereignisse. Der eingewechselte Benjamin Steffes war ebenfalls volley erfolgreich. Nach einem Foul an Yannik Friedrich gelang Ludwig Schranner per Elfmeter der vermeintliche Siegtreffer. Doch in der Nachspielzeit waren die Gäste nach einer Flanke per Kopf erfolgreich. „Da haben zwei gute Mannschaften gegeneinander gespielt“, bilanzierte Ropers. (toh)