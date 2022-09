Kreisklasse 5: TSV Perchting zu harmlos gegen Dießen - Erling gewinnt 7:0

Kompakt

Der TSV Perchting-Hadorf ist vorne zu unentschlossen und verliert gegen Dießen. Der TSV Erling-Andechs macht das deutlich besser und zerlegt den ESV Penzberg.

TSV Perchting-Hadorf – MTV Dießen 1:2 (0:1)

Tore: 0:1 Schranner (33.), 0:2 Schranner (83., Foulelfmeter), 1:2 Rampf (85.) – Gelb-Rot: Stuhler/Perchting (83., Foul/Unsportlichkeit) – Anklam/Dießen (85., Zeitspiel)

Hängende Köpfe beim TSV Perchting-Hadorf. „Ich bin konsterniert und ratlos“, sagte Spielertrainer Christoph Kammerlander nach der Heimniederlage am Sonntag gegen Dießen. Sein Team hat nach dem Ende der Vorrunde nur sechs Punkte eingefahren und bereits sechs Zähler Rückstand auf den so wichtigen dritten Platz. „Wir sind meistens spielerisch besser, am Ende jubelt aber meist der Gegner“, haderte Kammerlander. So war es aus Sicht des TSV auch gegen den Aufsteiger aus Dießen. „Bis zum Strafraum lief der Ball wirklich gut, leider waren wir vor dem Tor nicht entschlossen genug. Stattdessen bekommen wir so ein Gegentor“, berichtete Kammerlander. Ludwig Schranner zog bei einem Freistoß aus rund 40 Metern einfach mal ab, der Ball wurde immer länger und schlug im Netz ein (33.). „Es war von beiden Seiten kein besonders gutes Spiel“, kommentierte MTV-Coach Philipp Ropers. Die besseren Chancen habe aber sein Team gehabt. In der zweiten Halbzeit wurde es immer hektischer. „Wir waren zu undiszipliniert, und Dießen hat sehr oft gewechselt. Die Nettospielzeit betrug gefühlt 15 Minuten“, sagte Kammerlander. Als Marco Stuhler ein Foul im Sechzehner beging und vom Platz flog, schien die Partie durch den verwandelten Elfmeter entschieden. Doch auch Dießens Raphael Anklam sah Gelb-Rot. Mehr als der Anschlusstreffer durch Tobias Rampf gelang den Gastgebern jedoch nicht mehr. Dießen beendete die Vorrunde damit auf einem starken dritten Platz. „Das konnte man vorher so nicht unbedingt erwarten. Wir sind zufrieden, auch wenn es sogar noch mehr Punkte hätten sein können“, resümierte Ropers.

ESV Penzberg – TSV Erling-A. 0:7 (0:4)

Tore: 0:1 Günther (5.), 0:2 Hirsch (14.), 0:3 Omura (26.), 0:4 Lu. Metz (33.), 0:5 Sontheim (55.), 0:6 Kerszt (76.), 0:7 Sontheim (88.)

Es gibt Tage, da klappt einfach alles. Mit einem fulminanten Auftritt sicherten sich die Aufsteiger aus Erling am Samstag nicht nur den vierten Saisonsieg, sondern auch Rang eins nach der Hinserie. Dabei fehlten in Penzberg nicht nur mit Manuel Öhler und Robin Sprinkart die beiden besten Torjäger der Aufstiegssaison. Auch Kapitän Stefan Wohlmuth und Simon Schaumberger waren nicht mit dabei. Trainer Bernd Öhler weilte im Urlaub. „Wir haben einen breiten Kader, das zahlt sich aus“, freute sich der sportliche Leiter Thomas Wandinger. Ein kurioser Treffer leitete den Sieg über die zuvor in der Tabelle vor Erling stehenden Penzberger ein. Ein langer Abschlag von Torwart Michael Günther überraschte den ESV-Keeper auf dem nassen Rasen und sprang direkt ins Netz. Erling agierte aggressiv und eroberte bereits früh die Bälle. Jan Hirsch setzte zu einem unwiderstehlichen Solo an und erzielte sein erstes Saisontor. Es folgte eine Glanzleistung von Spielgestalter Patriot Omura, der mit einem Tor und zwei Vorlagen brillierte. Den Kantersieg rundeten Youngster Constantin Kerszt und Angreifer Jakob Sontheim mit seinem zweiten Treffer ab. „Penzberg hatte kaum Chancen“, berichtete Wandinger. Das lag auch an den Erlinger Innenverteidigern Agron Krasniqi und Martin Erras, an denen am Samstag einfach kein Vorbeikommen war. (toh)