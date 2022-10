Kreisklasse 5: Perchting verschenkt 2:0-Führung in Überzahl – Dießen auf Aufstiegskurs

Sein Doppelpack war am Ende wertlos: Rexhep Shatraj und der TSV Perchting-Hadorf verloren zuhause gegen den FC Kochelsee-Schlehdorf. © TSV Perchting-Hadorf

Der TSV Perchting verliert auf kuriose Art. Der MTV Dießen hält Kurs und der TSV Erling-Andechs feiert einen Kantersieg. Kreisklasse 5 kompakt.

MTV Dießen – SV Wielenbach 3:2 (3:1)

Tore: 0:1 Missel (9., Foulelfmeter), 1:1 Pachebat (20.), 2:1 Pachebat (30.), 3:1 Coso (44.), 3:2 Missel (77.)

Die Fußballer des MTV Dießener halten Kurs auf die Aufstiegsrunde. „Das war ein extrem wichtiger Sieg“, jubelte Trainer Philipp Ropers nach dem Derbydreier in der Kreisklasse 5 gegen Wielenbach. In der ersten Hälfte boten beide Mannschaften ein Chancenfestival. „Wielenbach war ein starker Gegner“, berichtete Ropers. Der MTV erwies sich jedoch nach dem Rückstand durch einen Foulelfmeter als treffsicherer. Routinier Marcel Pachebat schoss seine ersten beiden Saisontore. Er war jeweils gut von seinem Team freigespielt worden. Gleiches gilt für das 3:1 durch Nikolas Coso kurz vor der Pause. Nach dem Wechsel beruhigte sich das Geschehen etwas. „Leider haben wir den Gegner dann zum Anschlusstreffer eingeladen“, bedauerte Trainer Ropers. Der Aufsteiger schaukelte am Sonntag den knappen Vorsprung jedoch über die Zeit und distanzierte den Nachbarn wohl vorentscheidend auf sechs Punkte.

TSV Erling-Andechs – ASV Antdorf 7:1 (5:1)

Tore: 1:0 M. Öhler (1.), 2:0 Sontheim (2.), 3:0 Sontheim (26.), 4:0 Wohlmuth (27.), 5:0 M. Öhler (41.), 5:1 Winkler (42.), 6:1 Sontheim (47.), 7:1 Sprinkart (62.)

Thomas Wandinger blieb ganz nüchtern. „Die entscheidenden Spiele kommen jetzt erst“, sagte der sportliche Leiter des TSV Erling-Andechs. Dabei baute der Aufsteiger am Sonntag seine Tabellenführung durch den Kantersieg über den abgeschlagenen Letzten aus Antdorf weiter aus. „So deutlich wie das Ergebnis war der Spielverlauf aber nicht“, resümierte Wandinger. Der TSV nutzte die Schnitzer in der SG-Abwehr jedoch eiskalt aus. Bereits nach gut einer Minute führten die Hausherren auf ihrem Kunstrasen mit 2:0. „Das dürfte Vereinsrekord gewesen sein“, kommentierte Wandinger. Die Antdorfer spielten danach gut mit, patzten Mitte der zweiten Halbzeit jedoch erneut doppelt. Nach dem 5:0 durch Manuel Öhler gelang den tapferen Gästen zumindest der Ehrentreffer. Jakob Sontheims dritter Streich an diesem Nachmittag und ein Treffer des eingewechselten Robin Sprinkart ließen die restliche Spielzeit zu einem Trainingsspiel mutieren.

TSV Perchting-Hadorf – FC K.-Schlehdorf 2:3 (2:0)

Tore: 1:0 Shatraj (20.), 2:0 Shatraj (39.), 2:1 Pfaffenzeller (65., Foulelfmeter), 2:2 Fischer (80.), 2:3 Leiß (90.+1) Rot: Pfaffenzeller (74., Schlehdorf/Notbremse)

Christoph Kammerlander verstand die Fußball-Welt nicht mehr. „Wir haben das Siegen verlernt“, trauerte der Perchtinger Spielertrainer nach der nächsten bitteren Saisonniederlage am Sonntagnachmittag. Wieder einmal verspielten die Schwarz-Gelben einen Vorsprung. Nach 45 Minuten führten die Hausherren durch einen Doppelpack von Rexhep Shatraj hochverdient mit 2:0. „Dabei hatten wir bis zum 2:1 alles im Griff“, berichtete Kammerlander. Ein umstrittener Foulelfmeter brachte die Gäste aus dem Nichts in die Partie zurück. „Dann hat die Verunsicherung um sich gegriffen“, räumte der TSV-Trainer unumwunden ein. Selbst in Überzahl brachte der TSV Perchting-Hadorf keine Ruhe mehr in sein Spiel. Die Schlehdorfer nutzten dies eiskalt aus und holten sich tatsächlich noch den Auswärtssieg. „Sie wissen wahrscheinlich gar nicht, wie sie das geschafft haben“, so Kammerlander. (toh)