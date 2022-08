Kreisklasse 5: Premierensieg für Dießen - TSV Erling holt ersten Auswärtsdreier

Foto: A. Jaksch

Der MTV Dießen feiert den ersten Kreisklassen-Dreier, der TSV Erling seinen ersten Sieg in der Ferne. Der TSV Perchting spielt gut, verliert aber. Der Spieltag kompakt.

FCK Schlehdorf – TSV Perchting-H. 2:1 (1:0)

Tore: 1:0 Vocaj (42.), 1:1 Stuhler (70.), 2:1 Leiss (90.) – Gelb-Rot: Biedermann/Perchting (90.+3, Foul, Meckern)

„Es war unser bislang bestes Spiel, aber die Jungs haben sich leider nicht belohnt.“ Christoph Kammerlander war nach der bitteren Last-Minute-Niederlage am Sonntag enttäuscht. Der Trainer des TSV Perchting sah eine starke Leistung seiner Mannschaft. „Leider war Schlehdorf deutlich effizienter als wir“, bedauerte er. Zudem haderte er mit der einen oder anderen Abseitsentscheidung des Schiedsrichters. Zu allem Überfluss gelang den Gastgebern durch eine Maßflanke und einen wuchtigen Kopfball kurz vor der Pause das schmeichelhafte 1:0. Nach der Pause war besonders Marco Stuhler oft nur durch unfaire Mittel zu stoppen. So war es wenig überraschend, dass der Angreifer mit einer feinen Einzelaktion den verdienten Ausgleich markierte. „Leider mussten wir ihn danach auswechseln, weil er so viele Tritte abbekommen hatte“, sagte Kammerlander. Das lähmte die Schlussoffensive der Gäste etwas. Kurz vor dem Ende gelang Schlehdorfs Torjäger Matthias Leiss der Siegtreffer für die Platzherren. „Das war ihre erste Chance nach der Pause“, haderte Kammerlander. Für die Perchtinger war es im vierten Match bereits die dritte Niederlage.

SV Wielenbach – MTV Dießen 0:4 (0:1)

Tore: 0:1 Wagner (36.), 0:2 Neiser (63.), 0:3 Kropp (66.), 0:4 Neiser (80.) – Zeitstrafe: Schöpf (60., Wielenbach/Foulspiel)

Es war der perfekte Samstag für den MTV Dießen. Der Aufsteiger gewann nicht nur im vierten Anlauf endlich sein erstes Saisonspiel, sondern schob sich sogar für eine Nacht an die Tabellenspitze. „Wir haben uns endlich belohnt“, freute sich MTV-Trainer Philipp Ropers. Sein Team präsentierte sich im Nachbarduell sehr kaltschnäuzig. In einer ausgeglichenen ersten Hälfte mit je zwei guten Chancen auf beiden Seiten schloss Dominik Wagner einen gut vorgetragenen Angriff der Gäste erfolgreich ab. Nach der Pause verabschiedete sich der gerade erst eingewechselte Wielenbacher Manuel Schöpf wegen eines harten Foulspiels mit einer Zeitstrafe für zehn Minuten. Dies nutzten die Dießener eiskalt aus und entschieden durch Joker Alexander Neiser (nach einem Konter) sowie Sebastian Kropp (nach Vorlage von Neiser) die Partie innerhalb von vier Minuten. Zehn Minuten vor dem Ende umspielte Neiser den gegnerischen Torwart und vollendete den Kantersieg. „Das Ergebnis ist etwas zu deutlich ausgefallen“, resümierte Ropers.

SG Antdorf – TSV Erling-A. 2:3 (1:2)

Tore: 0:1 Oberhofer (17.), 1:1 Calliari (27., Foulelfmeter), 1:2 Erras (42., Foulelfmeter), 2:2 Wolf (60.), 2:3 M. Öhler (75.)

Der erste Auswärtsdreier sorgte für großen Jubel beim TSV Erling-Andechs. „Das war ein ganz wichtiger Sieg. Wir bleiben oben dran“, sagte der sportliche Leiter Thomas Wandinger. Dabei verschliefen die Gäste am Sonntagabend zunächst den Start. Die SG ließ in den ersten zehn Minuten drei gute Möglichkeiten liegen. Danach entdeckten die Gäste jedoch die Tugenden, die sie in den vergangenen Wochen und Monaten so stark gemacht haben. „Wir hatten gute Ballgewinne und haben schnell umgeschaltet“, berichtete Wandinger. Die Belohnung folgte nach einer Ecke, als ausgerechnet Rückkehrer Florian Oberhofer nach einer Ecke erfolgreich. Er hatte zuletzt fast ein Jahr gefehlt. Ein Foul von Keeper Michael Günther führte zum Ausgleich per Elfmeter, doch auch der Aufsteiger bekam einen Strafstoß zugesprochen. Martin Erras verwandelte. Nach dem Wechsel drängte Antdorf und glich aus. Günther ließ einen eher harmlosen Schuss durchrutschen. Für das Happy End sorgte der eingewechselte Manuel Öhler, der sich nach einem langen Ball durchsetzte und vollstreckte. Der TSV geht damit mit Rückenwind in die Derbys mit dem MTV Dießen und dem TSV Perchting-Hadorf. (toh)