Dießen nicht zufrieden nach Testspiel in Höhenrain – Derby zwischen Erling und Perchting

Keine Tore fielen im Testspiel-Derby zwischen dem TSV Erling und dem TSV Perchting. Gästetorwart Eric Pereira Stadler (Foto) hielt seinen Kasten genauso sauber wie sein Gegenüber Michael Günther. Foto: Andrea Jaksch © Andrea Jaksch

Zweimal Unentschieden: MTV Dießen schafft keinen Sieg beim FSV Höhenrain – Trainer von TSV Erling und TSV Perchting zufrieden mit 0:0

Fußballer des MTV Dießen spielen im Frühjahr um den Aufstieg in die Kreisliga, für den FSV Höhenrain geht es nach einer bisher verkorksten Spielzeit mit nur sieben Punkten aus 14 Spielen um den Klassenerhalt in der Kreisklasse. Angesichts dieser Voraussetzungen etwas überraschend, endete das Testspiel beider Mannschaften am Samstagnachmittag mit 1:1 unentschieden.

Dießens Spielertrainer Philipp Ropers, der während des Spiels fleißig durchwechselte, war insgesamt dennoch nicht unzufrieden. „Für das erste Testspiel war es okay. Es lief noch nicht alles rund, aber wir haben ein paar gute Ansätze gezeigt und hätten das Spiel hintenraus auch gewinnen können“, lautete sein Fazit.

FSV Höhenrain – MTV Dießen 1:1

Nach acht Minuten gingen die Gäste vom Ammersee in Führung. Ein Querschläger im Strafraum der Höhenrainer fiel MTV-Angreifer Dominik Wagner vor die Füße, und er traf sehenswert zum 0:1. Doch Höhenrain konnte nur neun Minuten später ausgleichen. Eine scharfe Hereingabe von Andreas Mühr lenkte Dießens Torhüter Michael Heinrich ins eigene Tor. Nach dem turbulenten Beginn ging es im weiteren Verlauf des Spiels etwas ruhiger zu, auch weil die Höhenrainer gut verteidigten.

Höhenrains neuer Trainer Klaus Heller sagte nach seinem Debüt an der Seitenlinie: „Es war ein guter Test gegen einen guten Gegner. Dießen hatte eine gute Spielanlage, aber wir haben recht wenig zugelassen und uns auch selbst ein paar Chancen herausgearbeitet. Ich bin recht zuversichtlich.“

Die beiden Fußball-Kreisklassisten TSV Erling-Andechs und TSV Perchting-Hadorf haben sich im ersten Testspiel der Wintervorbereitung am Faschingssonntag mit 0:0 voneinander getrennt. Auch wenn es keine Tore zu sehen gab, waren hinterher beide Seiten zufrieden. „Es war ein schönes Testspiel, es hat Spaß gemacht zuzuschauen“, sagte Erlings Sportlicher Leiter Thomas Wandinger.

Perchtings Spielertrainer Christoph Kammerlander, der in der Herbstrunde gegen denselben Gegner noch zwei Niederlagen hatte einstecken müssen, war sogar ziemlich begeistert vom Auftritt seines Teams. „Ich war superzufrieden mit dem Kaltstart, auch fußballerisch waren schon sehr schöne Ansätze dabei“, sagte Kammerlander.

TSV Erling-Andechs – TSV Perchting-H. 0:0

Den ursprünglich ebenfalls geplanten Test der beiden zweiten Mannschaften hatte Erling-Andechs aufgrund von einigen Personalproblemen am Faschingswochenende absagen müssen. Die Gastgeber traten mit einem gemischten Team mit Akteuren aus erster und zweiter Mannschaft und einer Handvoll Auswechselspielern an.

Der TSV Perchting war hingegen quantitativ besser besetzt und konnte in der Halbzeitpause komplett durchwechseln. „Wir haben es in beiden Halbzeiten super gemacht. Man merkt, dass etwas zusammenwächst“, lobte Kammerlander. In einer ausgeglichenen Partie kamen beide Teams zu einigen Torchancen, doch nach der langen Spielpause fehlte noch etwas das Zielwasser. „Es hätte auch 2:2 ausgehen können“, stellte Wandinger fest. te