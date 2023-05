„Das haben wir nicht erwartet“: FSV Höhenrain fertigt chancenloses Bayrischzell ab

Von: Kilian Drexl

FSV Höhenrain Trainer Klaus Heller © FSV

Höhenrain feiert einen Kantersieg gegen den SV Bayrischzell. FSV-Trainer Klaus Heller zeigt sich, von der Spielweise seiner Mannschaft begeistert.

Die Höhenrainer haben sich am Samstagnachmittag durch einen klaren 5:0-Erfolg gegen den SV Bayrischzell wieder etwas Luft im Abstiegskampf verschafft. „Das haben wir im Vorhinein nicht unbedingt in dieser Form erwartet“, gab FSV-Coach Klaus Heller nach Abpfiff zu. Höhenrain präsentierte sich von Beginn an klar spielbestimmend und drückte auf die Führung.

Nach einer guten halben Stunde schlugen die Gastgeber dann gleich doppelt zu. Zunächst erzielte Andreas Mühr nach einem gut getimten Steckpass in die Spitze das verdiente 1:0. Nur eine Minute später erhöhte David Lech nach ähnlichem Muster und stellte den Pausenstand her.

FSV Höhenrain trifft in Halbzeit zwei dreimal gegen Bayrischzell

„Wir haben danach hinten auch weiter so gut wie nichts zugelassen. Ich kann mich nur an eine Chance für Bayrischzell erinnern“, stellte Heller fest. Die angesprochene Tormöglichkeit vereitelte Höhenrains Keeper Leonard Borowski glänzend und verhinderte den Anschlusstreffer kurz vor der Pause.

Nach dem Wiederanpfiff wurden die Gastgeber für einen kurzen Zeitraum etwas nachlässiger. „Da hatten wir ein paar unnötige Ballverluste“, bemängelte der Übungsleiter.

Im Laufe der zweiten Halbzeit verfestigte sich aber wieder das Bild der ersten 45 Minuten, und Höhenrain sorgte für klare Verhältnisse. Lukas Reinhart schnürte einen Doppelpack, ehe sich Max Feirer in der Schlussminute auch noch auf dem Spielberichtsbogen verewigte. Heller resümierte abschließend: „Die Herangehensweise hat von Anfang an gestimmt, und wir haben es dann auch über 90 Minuten durchgebracht.“ (kd)

FSV Höhenrain – SV Bayrischzell 5:0 (2:0) Tore: 1:0 Mühr (30.), 2:0 Lech (31.), 3:0, 4:0 Reinhart (61., 85.), 5:0 Feirer (90.)