Kreisklasse: Höhenrain siegt gegen Spitzenreiter - Garmisch-Partenkirchen holt Dreier in Perchting

Von: Christian Heinrich

Teilen

Durchgesetzt: Höhenrains Johannes Ohlhof (li.)im Spiel gegen Perchting © rst

In der Kreisklasse 3 3 Zugspitze kann der FSV Höhenrain gegen den Spitzenreiter aus Unterammergau einen überraschenden Sieg verbuchen. Perchting unterliegt zuhause.

FSV Höhenrain – WSV U’ammergau 2:1 (0:0) Tore: 1:0 Hochstrasser (82.), 2:0 Mühr (88./FE), 2:1 Moser (90.+3)

Der FSV Höhenrain macht die Kreisklasse 3 wieder spannend. Mit ihrem 2:1-Erfolg über den WSV Unterammergau sorgte die Mannschaft von Trainer Peter Hösl dafür, dass der Tabellenführer fürs Erste nicht enteilen kann. In einer kampfbetonten Partie hatte es vor allem die Schlussphase in sich. 82 Minuten mussten sich die Fans des FSV gedulden, bis Xaver Hochstrasser nach einer verunglückten Flanke das umjubelte und verdiente 1:0 gelang. Denn bis dato hatten die Gastgeber das Geschehen klar im Griff gehabt und kaum Chancen zugelassen.

Die Führung war der Lohn für einen engagierten Auftritt, der sich deutlich von den Leistungen in den beiden jüngsten Partien gegen Wielenbach und Raisting abhob. „Das war das Höhenrain, das man kennt“, sagte Coach Hösl. Irgendwie hatten die FSV-Kicker ihren Übungsleiter richtig verstanden, der nach den zwei jüngsten Niederlagen mächtig angesäuert gewesen war. „Wir wollten zu unseren Basics zurückkommen“, stellte er klar. Als Andreas Mühr noch einen Foulelfmeter zum 2:0 verwandelte, schienen die Höhenrainer endgültig auf die Siegesstraße eingebogen zu sein. In der Nachspielzeit kam der WSV durch Sebastian Moser noch zum Anschluss, doch dabei blieb es.

TSV Perchting-Hadorf – 1. FC Garmisch-P. II 1:2 (1:2) Tore: 1:0 Rampf (11.), 1:1 Loshi (23.), 1:2 Hagedorn (34.)

Die Niederlage gegen die Reserve des 1. FC Garmisch-Partenkirchen ließ Christoph Kammerlander ratlos zurück. „Es tut ein bisschen weh“, räumte der Perchtinger Coach nach dem 1:2 ein. Denn wieder einmal in dieser Saison waren die Schwarz-Gelben nicht zur Stelle, um aus Punktverlusten der Konkurrenten Kapital zu schlagen. „Was wir uns am Ostermontag durch eine richtig starke Leistung in Eglfing aufgebaut haben, das reißen wir gegen Garmisch wieder ein“, klagte der Spielertrainer, der erst nach einer Stunde selbst das Geläuf betrat. Anfangs hatte es 20 Minuten lang ganz danach ausgesehen, als könnten die Perchtinger den Schwung des jüngsten Sieges beim ASV mitnehmen.

Tobias Rampf gelang schnell die Führung, Stefan Glas hätte danach das 2:0 nachlegen können. Als sich die Hausherren über die vergebene Chance noch grämten, schlugen die Garmischer nach einem Freistoß durch Beqir Loshi zu. Nach dem Ausgleich legte Rouven Hagedorn schnell das 2:1 für die Werdenfelser nach, die sich im Anschluss darauf beschränkten, den Vorsprung zu verteidigen. Das glückte, weil der TSV viel zu hektisch agierte und sich kaum noch Möglichkeiten erwirtschaftete. „Uns hat die letzte Durchschlagskraft gefehlt“, stellte Kammerlander enttäuscht fest. (Christian Heinrich)